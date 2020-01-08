МАУ призупиняє польоти в Іран

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» тимчасово припиняє польоти в Іран. Про це представники компанії заявили на пресконференції 8 січня.

Рейси відміняються на невизначений термін.

У «МАУ» наголосили, що не можуть робити висновків, щодо причин аварії, які має визначити спеціально створена комісія. Втім, у компанії зазначили, що помилка екіпажу фактично виключена.

Списки загиблих авіакомпанія обіцяє оприлюднити найближчим часом.

Український «Боїнг» розбився одразу після зльоту з міжнародного аеропорту Тегерану 8 січня.

Рада національної безпеки і оборони України повідомила про створення оперативного штабу у зв’язку з авіакатастрофою українського літака в Ірані.

За попередньою інформацією, наданою іранською стороною, причиною катастрофи українського «Боїнга» стала аварія двигуна, версія теракту чи ракетної атаки виключається.

На борту літака були 11 українців, заявили у РНБО.