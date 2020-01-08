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08 січня 2020, Київ 10:44
Новини | Події

Україна відправить до Ірану групу для розслідування авіакатастрофи – Гончарук

Рятувальники працюють на місці падіння літака, Тегеран, Іран, 8 січня 2020 року

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Україна відправить до Ірану групу фахівців у зв’язку з авіакатастрофою українського пасажирського літака, повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

«Ми готуємо до відрядження групу для допомоги в пошуковій операції та для розслідування причин катастрофи. Триває уточнення інформації щодо 167 пасажирів та 9 членів екіпажу, які, за попередніми даними, перебували на борту», – інформує голова уряду у твітері.

Український «Боїнг» розбився одразу після зльоту з міжнародного аеропорту Тегерану 8 січня. За попередньою інформацією, ніхто з пасажирів чи екіпажу літака не вижив.

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У МЗС України заявили агентству Reuters, що на борту літака перебували понад 160 людей.

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