На борту літака, що розбився в Ірані, було 11 українців – попередні дані РНБО

На борту літака Boeing 737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», який зазнав катастрофи в Ірані, перебувало 11 громадян України, повідомила Рада національної безпеки та оборони України.

«За оперативною інформацією, на борту Boeing 737 рейсу PS 752 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», який розбився після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані, знаходилося 2 громадянина України і 9 членів екіпажу – також громадяни України», – ідеться в повідомленні.

Український «Боїнг» розбився одразу після зльоту з міжнародного аеропорту Тегерану 8 січня. За попередньою інформацією, ніхто з пасажирів чи екіпажу літака не вижив.

У МЗС України заявили агентству Reuters, що на борту літака перебували понад 160 людей.