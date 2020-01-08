Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
08 січня 2020, Київ 10:43
Новини | Події

На борту літака, що розбився в Ірані, було 11 українців – попередні дані РНБО

Уламки літака Boeing 737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», який зазнав катастрофи в Ірані, 8 січня 2020 року

Дивитись коментарі

На борту літака Boeing 737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», який зазнав катастрофи в Ірані, перебувало 11 громадян України, повідомила Рада національної безпеки та оборони України.

«За оперативною інформацією, на борту Boeing 737 рейсу PS 752 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», який розбився після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані, знаходилося 2 громадянина України і 9 членів екіпажу – також громадяни України», – ідеться в повідомленні.

Український «Боїнг» розбився одразу після зльоту з міжнародного аеропорту Тегерану 8 січня. За попередньою інформацією, ніхто з пасажирів чи екіпажу літака не вижив.

Зеленський висловив співчуття родичам загиблих внаслідок авіакатастрофи
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Авіакатастрофа в Ірані: Зеленський висловив співчуття родичам загиблих

У МЗС України заявили агентству Reuters, що на борту літака перебували понад 160 людей.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG