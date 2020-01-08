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08 січня 2020, Київ 10:40
Новини | Міжнародні

Серед загиблих в авіакатастрофі в Тегерані було найбільше іранців і канадців – Пристайко

Уламки літака Boeing 737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», який зазнав катастрофи в Тегерані, 8 січня 2020 року

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Серед загиблих в авіакастрофі літака Boeing 737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» в Тегерані було найбільше громадян Ірану та Канади, повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

«Наразі нам відома наступна інформація щодо країн походження загиблих в катастрофі #PS752:
Іран – 82;
Канада – 63;
Україна – 2 + 9(екіпаж);
Швеція – 10;
Афганістан – 4;
ФРН – 3;
Велика Британія – 3.
Висловлюємо наші співчуття. Українська влада продовжує розслідування», – ідеться в повідомленні в твітері.

Український «Боїнг» розбився одразу після зльоту з міжнародного аеропорту Тегерану 8 січня. За попередньою інформацією, ніхто з пасажирів чи екіпажу літака не вижив.

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На борту літака перебували 167 паажирів та дев'ять членів екіпажу.

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