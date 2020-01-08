Серед загиблих в авіакатастрофі в Тегерані було найбільше іранців і канадців – Пристайко

Серед загиблих в авіакастрофі літака Boeing 737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» в Тегерані було найбільше громадян Ірану та Канади, повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

«Наразі нам відома наступна інформація щодо країн походження загиблих в катастрофі #PS752:

Іран – 82;

Канада – 63;

Україна – 2 + 9(екіпаж);

Швеція – 10;

Афганістан – 4;

ФРН – 3;

Велика Британія – 3.

Висловлюємо наші співчуття. Українська влада продовжує розслідування», – ідеться в повідомленні в твітері.

Український «Боїнг» розбився одразу після зльоту з міжнародного аеропорту Тегерану 8 січня. За попередньою інформацією, ніхто з пасажирів чи екіпажу літака не вижив.

На борту літака перебували 167 паажирів та дев'ять членів екіпажу.