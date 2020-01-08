Серед загиблих в авіакатастрофі в Тегерані було найбільше іранців і канадців – Пристайко

Серед загиблих в авіакастрофі літака Boeing 737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» в Тегерані було найбільше громадян Ірану та Канади, повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.
«Наразі нам відома наступна інформація щодо країн походження загиблих в катастрофі #PS752:
Іран – 82;
Канада – 63;
Україна – 2 + 9(екіпаж);
Швеція – 10;
Афганістан – 4;
ФРН – 3;
Велика Британія – 3.
Висловлюємо наші співчуття. Українська влада продовжує розслідування», – ідеться в повідомленні в твітері.
Український «Боїнг» розбився одразу після зльоту з міжнародного аеропорту Тегерану 8 січня. За попередньою інформацією, ніхто з пасажирів чи екіпажу літака не вижив.
На борту літака перебували 167 паажирів та дев'ять членів екіпажу.
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