Зеленський доручив генпрокурору відкрити провадження через катастрофу літака МАУ в Ірані

Президент України Володимир Зеленський доручив генеральному прокурору України відкрити кримінальне провадження щодо авіакатастрофи в Ірані.

«Дав доручення Генеральному прокурору відкрити кримінальне провадження щодо катастрофи літака МАУ в Тегерані. Повинна бути створена слідча комісія з представників силових і профільних відомств, відповідальних за цивільну авіацію. Маємо відпрацювати всі можливі версії», – мовиться у повідомленні.

Президент додав, що незалежно від висновків стосовно причин катастрофи, буде проведено перевірку «льотної придатності всього цивільного флоту».

Український «Боїнг» розбився одразу після зльоту з міжнародного аеропорту Тегерану 8 січня.

Рада національної безпеки і оборони України повідомила про створення оперативного штабу у зв’язку з авіакатастрофою українського літака в Ірані.

За попередньою інформацією, наданою іранською стороною, причиною катастрофи українського «Боїнга» стала аварія двигуна, версія теракту чи ракетної атаки виключається.

У РНБО заявили, що на борту літака були 11 українців.