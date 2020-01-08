Авіакатастрофа в Ірані: посольство забрало з повідомлення про аварію слова, що теракт чи атака виключені

Посольство України в Ірані змінило повідомлення про авіакатастрофу українського літака поблизу аеропорту Тегерана.

Спочатку у повідомленні було вказано, що за інформацією, наданою іранською стороною, причиною катастрофи українського «Боїнга» стала аварія двигуна, версія теракту чи ракетної атаки виключається.

Наразі ця інформації в повідомленні замінена наступною: «Інформація щодо причин авіакатастрофи з’ясовується комісією. Будь-які заяви щодо причин аварії до рішення комісії не носять офіційного характеру».

Український «Боїнг» розбився одразу після зльоту з міжнародного аеропорту Тегерану 8 січня.

Рада національної безпеки і оборони України повідомила про створення оперативного штабу у зв’язку з авіакатастрофою українського літака в Ірані.

У МАУ заявили, що літак був справний і пройшов планову передпольотну перевірку 6 січня.

У РНБО заявили, що на борту літака були 11 українців.