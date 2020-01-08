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08 січня 2020, Київ 13:46
Новини | Події

Авіакатастрофа в Ірані: посольство забрало з повідомлення про аварію слова, що теракт чи атака виключені

Літак розбився вранці 8 січня майже одразу після зльоту

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Посольство України в Ірані змінило повідомлення про авіакатастрофу українського літака поблизу аеропорту Тегерана.

Спочатку у повідомленні було вказано, що за інформацією, наданою іранською стороною, причиною катастрофи українського «Боїнга» стала аварія двигуна, версія теракту чи ракетної атаки виключається.

Наразі ця інформації в повідомленні замінена наступною: «Інформація щодо причин авіакатастрофи з’ясовується комісією. Будь-які заяви щодо причин аварії до рішення комісії не носять офіційного характеру».

Фотогалерея: український авіалайнер розбився в Ірані. Всі пасажири та члени екіпажу загинули
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Фотогалерея: український авіалайнер розбився в Ірані. Всі пасажири та члени екіпажу загинули

Український авіалайнер розбився 8 січня, незабаром після вильоту зі столиці Ірану Тегерану. У результаті авіакатастрофи загинули 176 людей – усі, хто був на борту. Як повідомив прес-секретар Міністерства автомобільних доріг та транспорту Ірану Касем Бініаз, Боїнг 737-800, що належить Міжнародним авіакомпаніям України (МАУ), летів із Міжнародного аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.

Український «Боїнг» розбився одразу після зльоту з міжнародного аеропорту Тегерану 8 січня.

Рада національної безпеки і оборони України повідомила про створення оперативного штабу у зв’язку з авіакатастрофою українського літака в Ірані.

У МАУ заявили, що літак був справний і пройшов планову передпольотну перевірку 6 січня.

У РНБО заявили, що на борту літака були 11 українців.

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