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08 січня 2020, Київ 12:12
Новини | Міжнародні

Авіакомпанії світу скасовують рейси до Ірану та через повітряний простір цієї країни

Літак авіакомпанії Qantas

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Значна кількість світових авіакомпаній змінюють маршрути своїх рейсів, щоб уникнути прольоту над територіями, потенційно небезпечними через посилення напруженості між США та Іраном, повідомляє інформагенція Associated Press.

Австралійська авіакомпанія Qantas заявила, що змінює маршрут рейсу з Лондона до австралійського міста Перт, маршрути, щоб не летіти над Іраном та Іраком. Malaysia Airlines заявляє, що «через останні події» її літаки уникають іранського повітряного простору. Singapore Airlines також заявили, що рейси авіакомпанії до Європи будуть перенаправлені, щоб уникнути прольоту над Іраном.

Раніше про заборону для американських цивільних літаків польотів над Іраном, Іраком та деякими країнами Перської затоки повідомило Федеральна авіаційна адміністрація США (FAA).

Аналогічне попередження оприлюднило російське агентство «Росавіація». Російські авіакомпанії мають уникати польотів над Іраном, Іраком, Перською затокою та Оманською затокою «через ризики для безпеки міжнародних цивільних рейсів».

Німецька авіакомпанія Lufthansa заявила, що скасувала рейс із Франкфурта до Тегерану 8 січня, зважаючи на ситуацію, що склалася.

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