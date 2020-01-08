Авіакатастрофа українського літака в Ірані. Живий блог

Авіакатастрофа в Ірані: наразі версія теракту чи ракетної атаки виключається – посольство

За попередньою інформацією, наданою іранською стороною, причиною катастрофи українського «Боїнга» стала аварія двигуна, версія теракту чи ракетної атаки виключається. Про це повідомили у посольстві України в Ірані.

«За даними компанії МАУ, на зазначений рейс придбали квитки 168 осіб. Наразі з’ясовується хто з пасажирів не був присутній на борту та наявність серед пасажирів громадян України. Також на борту перебували 9 членів екіпажу – громадяни України. На жаль, усі пасажири та члени екіпажу загинули», – мовиться у повідомленні.