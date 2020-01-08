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08 січня 2020, Київ 10:40
Суспільство

Авіакатастрофа українського літака в Ірані. Живий блог

Іранська новинна агенція IRNA опублікувала кадри з місця катастрофи українського літака в Ірані

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Літак української авіакомпанії МАУ Boeing 737 зазнав катастрофи невдовзі після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Лайнер виконував регулярний рейс за маршрутом Тегеран-Київ

Серед загиблих в авіакастрофі літака Boeing 737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» в Тегерані було найбільше громадян Ірану та Канади, повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

Авіакомпанія МАУ підтверджує факт авіакатастрофи в Ірані

У пості авіакомпанії у фейсбуці мовиться, що МАУ перебуває у тісній співпраці з авіаційною владою і робить все можливе для з’ясування причин авіаційної події. Паралельно авіакомпанія зв’язується з родичами пасажирів, надаючи посильну допомогу в ситуації, що склалася.

Україна відправить до Ірану групу для розслідування авіакатастрофи – Гончарук

Рятувальники працюють на місці падіння літака, Тегеран, Іран, 8 січня 2020 року
Рятувальники працюють на місці падіння літака, Тегеран, Іран, 8 січня 2020 року

Україна відправить до Ірану групу фахівців у зв’язку з авіакатастрофою українського пасажирського літака, повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

«Ми готуємо до відрядження групу для допомоги в пошуковій операції та для розслідування причин катастрофи. Триває уточнення інформації щодо 167 пасажирів та 9 членів екіпажу, які, за попередніми даними, перебували на борту», – інформує голова уряду у твітері.

Авіакатастрофа в Ірані: наразі версія теракту чи ракетної атаки виключається – посольство

Місце катастрофи літак української авіакомпанії МАУ Boeing 737
Місце катастрофи літак української авіакомпанії МАУ Boeing 737

За попередньою інформацією, наданою іранською стороною, причиною катастрофи українського «Боїнга» стала аварія двигуна, версія теракту чи ракетної атаки виключається. Про це повідомили у посольстві України в Ірані.

«За даними компанії МАУ, на зазначений рейс придбали квитки 168 осіб. Наразі з’ясовується хто з пасажирів не був присутній на борту та наявність серед пасажирів громадян України. Також на борту перебували 9 членів екіпажу – громадяни України. На жаль, усі пасажири та члени екіпажу загинули», – мовиться у повідомленні.

На борту літака, що розбився в Ірані, було 11 українців – попередні дані РНБО

а борту літака Boeing 737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», який зазнав катастрофи в Ірані, перебувало 11 громадян України, повідомила Рада національної безпеки та оборони України.

«За оперативною інформацією, на борту Boeing 737 рейсу PS 752 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», який розбився після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані, знаходилося 2 громадянина України і 9 членів екіпажу – також громадяни України», – ідеться в повідомленні.

РНБО створила оперативний штаб у зв’язку з авіакатастрофою в Ірані

Інформацію про катастрофу українського літака підтвердили в Міністерстві закордонних справ.

У відомстві повідомили, що за попередніми даними, всі пасажири та члени екіпажу літака загинули.

За даними компанії МАУ, на зазначений рейс придбали квитки 168 осіб. Наразі з’ясовується хто з пасажирів не був присутній на борту та наявність серед пасажирів громадян України.

У зовнішньополітичному відомстві у Києві вважають технічні причини головною версією причин катастрофи.

«За попередньою інформацією, літак розбився в наслідок аварії двигуна через технічні причини. Наразі версія теракту чи ракетної атаки виключається», – йдеться у повідомленні МЗС.

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих.

В Офісі Президента повідомили, що Володимир Зеленський перервав свою поїздку в Оман і повертається до Києва.

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