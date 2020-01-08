Авіакатастрофа українського літака в Ірані. Живий блог

Серед загиблих в авіакастрофі літака Boeing 737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» в Тегерані було найбільше громадян Ірану та Канади, повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.
Авіакомпанія МАУ підтверджує факт авіакатастрофи в Ірані
У пості авіакомпанії у фейсбуці мовиться, що МАУ перебуває у тісній співпраці з авіаційною владою і робить все можливе для з’ясування причин авіаційної події. Паралельно авіакомпанія зв’язується з родичами пасажирів, надаючи посильну допомогу в ситуації, що склалася.
Україна відправить до Ірану групу для розслідування авіакатастрофи – Гончарук
Україна відправить до Ірану групу фахівців у зв’язку з авіакатастрофою українського пасажирського літака, повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.
«Ми готуємо до відрядження групу для допомоги в пошуковій операції та для розслідування причин катастрофи. Триває уточнення інформації щодо 167 пасажирів та 9 членів екіпажу, які, за попередніми даними, перебували на борту», – інформує голова уряду у твітері.
Авіакатастрофа в Ірані: наразі версія теракту чи ракетної атаки виключається – посольство
За попередньою інформацією, наданою іранською стороною, причиною катастрофи українського «Боїнга» стала аварія двигуна, версія теракту чи ракетної атаки виключається. Про це повідомили у посольстві України в Ірані.
«За даними компанії МАУ, на зазначений рейс придбали квитки 168 осіб. Наразі з’ясовується хто з пасажирів не був присутній на борту та наявність серед пасажирів громадян України. Також на борту перебували 9 членів екіпажу – громадяни України. На жаль, усі пасажири та члени екіпажу загинули», – мовиться у повідомленні.
На борту літака, що розбився в Ірані, було 11 українців – попередні дані РНБО
а борту літака Boeing 737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», який зазнав катастрофи в Ірані, перебувало 11 громадян України, повідомила Рада національної безпеки та оборони України.
«За оперативною інформацією, на борту Boeing 737 рейсу PS 752 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», який розбився після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані, знаходилося 2 громадянина України і 9 членів екіпажу – також громадяни України», – ідеться в повідомленні.
Інформацію про катастрофу українського літака підтвердили в Міністерстві закордонних справ.
У відомстві повідомили, що за попередніми даними, всі пасажири та члени екіпажу літака загинули.
За даними компанії МАУ, на зазначений рейс придбали квитки 168 осіб. Наразі з’ясовується хто з пасажирів не був присутній на борту та наявність серед пасажирів громадян України.
У зовнішньополітичному відомстві у Києві вважають технічні причини головною версією причин катастрофи.
«За попередньою інформацією, літак розбився в наслідок аварії двигуна через технічні причини. Наразі версія теракту чи ракетної атаки виключається», – йдеться у повідомленні МЗС.
Президент Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих.
В Офісі Президента повідомили, що Володимир Зеленський перервав свою поїздку в Оман і повертається до Києва.