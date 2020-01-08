Пристайко: домовилися про координацію з Іраном у розслідуванні катастрофи літака МАУ

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявляє, що домовився про координацію з Іраном у розслідуванні катастрофи українського літака неподалік Тегерану.

«Розмовляв із міністром закордонних справ Ірану Джавадом Заріфом. Ми висловили співчуття одне одному і домовилися тісно координувати подальші дії наших слідчих груп для визначення причини жахливої авіакатастрофи рейсу PS752 в Тегерані», – написав він у твітері.

Раніше 8 січня прем’єр-міністр України Олександр Гончарук повідомляв, що Україна готує до відрядження до Ірану групу для допомоги в пошуковій операції і для розслідування причин катастрофи.

За міжнародними правилами, до розслідування обставин авіаційних катастроф мають залучатися, зокрема, представники країн, у яких сталася подія, із яких походить авіакомпанія, якій належав літак, чи компанії з яких виробляли сам аварійний літак і його двигуни. Це означає, що, крім Ірану й України, до розслідування мали б залучити, зокрема, Францію, де працює виробник двигунів, французько-американська компанія CFM International, і США, де розташований виробник літака, компанія Boeing. Наразі не відомо, яким чином було б можливо виконати останню вимогу. В Ірані вже заявляли, що не віддадуть «Боїнгові» на дослідження чорні скриньки літака.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва зазнав катастрофи невдовзі після злету з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – 11 громадян України (всі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів), а загалом громадяни семи країн.