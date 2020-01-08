Міжнародні оглядачі про авіакатастрофу літака МАУ: що могло стати причиною?

Міжнародні оглядачі висловлюють співчуття з приводу літака української авіакомпанії МАУ Boeing 737, який зазнав катастрофи невдовзі після вильоту з Тегерану.

Деякі з них висувають свої версії причин авіакатастрофи, які суперечать попередньо заявленим іранським даним про технічні причини. Переважають припущення, що інцидент стався внаслідок збиття літака ракетою.

Провідні західні ЗМІ не квапляться пов’язувати падіння літака з конфліктом між США та Іраном. Також нагадують, що з літаками моделі Boeing 737 у компанії проблеми були вже давно.

Фінансові складнощі МАУ

«Міжнародні авіалінії України» належать українському олігархові Ігорю Коломойському, і компанія стикається з фінансовими складнощами, зауважує колишній речник місії ОБСЄ в Україні Майкл Боцюрків.

«Літак рейсу PS752, який прямував до Києва, пролетів менш ніж чотири хвилини, перш ніж розбився. Боїнгу 737-NG було близько 3,5 років», – написав Боцюрків в окремому дописі.

«Авіакатастрофа може зачепити за живе політику України, адже МАУ через мережу офшорів частково належить Коломойському, який має тісні зв’язки з президентом України Володимиром Зеленським», – пише газета The New York Times.

«Не вірю у збіг»

Деякі міжнародні оглядачі висловили сумніви щодо того, що причиною авіакатастрофи поблизу Тегерана стала технічна несправність двигуна. (У МАУ заявили, що літак «Боїнг» 737-800, який розбився в Ірані 8 січня, був справний, – ред.)

Серед них – західний політолог Тарас Кузьо, який написав: «Знову MH-17? Літак «Міжнародних авіаліній України» був збитий іранською повітряною ракетою. Чи це збіг, що Іран заодне з Росією, а Путін якраз відвідує Сирію? Я не вірю у збіг».

Іран не віддає «чорні ящики»

Окремо Кузьо запитує: «Що таке приховують іранці, щоб не віддавати «чорні скриньки» з українських літаків?»

Українська служба ВВС публікує твіт кореспондента ВВС з питань транспорту Тома Барріджа, який пише, що набір висоти після зльоту «Боїнга» йшов нормально, але на висоті 2400 метрів дані про літак раптово зникли.

«Заяви про відмову двигуна здаються передчасними», – пише Баррідж.

Серед тих, хто сумнівається, що несправність двигуна стала причиною інциденту літака МАУ також і німецький оглядач Юліан Рьопке, який вказує на те, що літак поступово набирав висоту і швидкість, а потім різко зазнав краху.

Київ сам не впевнений

Російський оглядач і колумніст Леонід Рагозін, підсумовуючи реакцію української сторони на авіакатастрофу, припустив, що вона сама до кінця не впевнена у тому, що причиною інциденту стала технічна несправність, і «розглядатиме серйозно й інші теорії. Позиція Канади дуже важлива, враховуючи велику кількість загиблих канадців».

Посольство змінило повідомлення

Низка оглядачів, зокрема кореспондент видання Independent Олівер Керол, звернули увагу на те, що Посольство України в Ірані змінило повідомлення про авіакатастрофу українського літака поблизу аеропорту Тегерану.

Спочатку у повідомленні було вказано, що за інформацією, наданою іранською стороною, причиною катастрофи українського «Боїнга» стала аварія двигуна, версія теракту чи ракетної атаки виключається. Наразі ця інформація в повідомленні замінена такою: «Інформація щодо причин авіакатастрофи з’ясовується комісією. Будь-які заяви щодо причин аварії до рішення комісії не носять офіційного характеру».

«Дуже неправдоподібно»

«Дуже неправдоподібно виглядає, що Боїнг українських авіаліній, якому 3,5 року, впав би з неба одразу після зльоту у Тегерані. Більш імовірно, що це був ракетний удар із землі», – вважає естонський політичний діяч Іллімар Лепік фон Вірен.

Деякі оглядачі, наприклад Джаред Коен, наголошують на величезній кількості спекуляцій. «Безпека людей не є проблемою в контексті Ірану проти Америки, мова йде про життя невинних мирних жителів», – написав він.

Зв’язок із конфліктом США-Іран

Але пов’язувати інцидент із контекстом конфлікту, який виник між США та Іраном, квапляться не всі.

«Катастрофа в середу збіглася з тим, що іранські сили запустили понад десяток балістичних ракет проти двох військових баз в Іраку, де розміщуються американські війська. Це відповідь на американський авіаудар, який убив іранського командувача елітними силами «Кудс». Незрозуміло, чи ці події пов’язані, але американським пасажирським авіалайнерам заборонили літати над Іраном через ризик, що їх можна буде помилково сприйняти за військовий літак», – йдеться в статті видання Washington Post.

Не перший крах Boeing

Провідні міжнародні ЗМІ, повідомляючи про авіакатастрофу, звернули увагу на загальну проблему з моделлю літаків Boeing 737.

«[Компанія] Boeing перебуває під пильною увагою після аварії двох її літаків моделей 737 Max менш ніж за п’ять місяців, під час яких загинуло сумарно 346 людей. Модель Max відкликали у різних країнах світу з березня, що створило кризу для компанії і призвело до звільнення керівника», – йдеться в статті американської газети The New York Times.

«Поки компанія намагається виправити проблеми з Max… у літака з’явилися нові безпекові ризики, які компанії, ймовірно, також треба буде оцінити і в моделі 737 NG. Boeing 737-800 також є варіантом моделі 737 NG», – пише газета.

«Американський авіагігант все ще відчуває наслідки двох катастроф із літаками моделі 737 Max, в яких загинуло 346 людей… Компанія бореться із затримками та іншими проблемами, щоб повернути літаки в повітря», – пояснюють у статті телеканалу CNN.

«Просто жахливо»

«Дуже сумно. Не впевнений, як розслідувачі з Боїнгом впораються з цим. Можливо, вікно для примирення між США та Іраном?», – запитує західний економіст Тімоті Еш.

«Кошмарні новини», – коментує інцидент аналітик з Канади Аріяна Ґіць.

«Просто жахливо», – коротко прокоментував авіакатастрофу Балаж Ярабік, непостійний науковий співробітник Фонду Карнеґі за міжнародний мир.