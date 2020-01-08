Іран обстріляв ракетами американську базу в Іраку. США кажуть – без жертв, іранське телебачення повідомляє про 80 загиблих

Іран здійснив балістичну ракетну атаку проти американських сил, дислокованих в Іраку. Як повідомило Іранське державне телебачення 8 січня, Іран уночі проти середи випустив 15 ракет по американських цілях в Іраку як помсту за вбивство минулого тижня визначного іранського військового командира. Збройні сили США заявили, що щонайменше два іракські об’єкти, в яких розміщуються співробітники коаліції під керівництвом США, стали ціллю нападу протягом ночі. Незрозуміло, чи були жертви.

Корпус вартових Ісламської революції (IRGC) взяв на себе відповідальність за ракетну атаку, повідомило Іранське державне телебачення та державні інформаційні агенції.

Сили іранської Революційної гвардії, відомі також як Корпус вартових Ісламської революції, заявили, що напад був помстою за вбивство командира цього корпусу Касема Солеймані, який загинув під час повітряного удару США в Багдаді минулого тижня.

Атака на базу Ейн аль-Асад, на якій розміщуються американські війська, стала «тотальним успіхом за всіма рахунками», – зазначили в IRGC.

Президент США Дональд Трамп написав твіт невдовзі після ракетних ударів: «Усе добре!», додавши: «Поки так добре» щодо жертв.

«Нам відомо про повідомлення щодо нападів на американські об’єкти в Іраку», – мовиться у заяві Білого дому журналістам. «Президента [Дональда Трампа] поінформували, він уважно стежить за ситуацією та консультується зі своєю командою з національної безпеки».

Іранське державне телебачення стверджувало, не надаючи доказів, що в результаті ударів загинули «щонайменше 80 солдатів-терористів США», а також пошкоджені вертольоти, безпілотники та інша техніка на авіабазі Ейн аль-Асад.

Іракські військові заявили, що було випущено 22 ракети. «Постраждалих серед іракських сил не було», – сказали військові.

Прем’єр-міністр Іраку Адель Абдул-Махді отримав від Ірану словесне повідомлення про те, що реакція на вбивство американцями Солеймані буде неминучою. Про це заявив речник Махді.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї, заявив у телевізійній промові, що напад був «ляпасом для США». Окремо президент Ірану Хасан Роугані заявив, що Вашингтон, можливо, «відрізав руку», вбивши Солеймані, але у відповідь Америці «відріжуть ногу» в регіоні, повідомляє іранське інформаційне агентство Fars.

У комюніке іранських військових пообіцяли «більше нищівних відповідей», якщо США захочуть помститися.

У повідомленнях військового відомства мовиться, що операція має кодову назву «Мученик Солеймані», вони радять США вивести свої війська з регіону, щоб запобігти вбивству солдатів.

Після нападу 8 січня кілька світових авіакомпаній заявили, що вони перенаправляють свої рейси, щоб уникнути повітряного простору над Іраком та Іраном. Федеральна авіаційна адміністрація заборонила американським перевізникам польоти до цього району.

Державний секретар США Майк Помпео та міністр оборони Марк Еспер прибули до Білого дому після нападів, у той час як віцепрезидент Майк Пенс спілкувався з лідерами конгресу телефоном.

Багаторазові напади відбулися за години після того, як Солеймані поховали у його рідному місті 7 січня.

Іранські військові лідери та проіранські угруповання в Іраку пообіцяли помститися за його смерть.

Днем раніше у Вашингтоні Еспер заявив журналістам, що очікує, що Іран помститься за смерть Солеймані «якимось чином».

«Ми готові до будь-яких надзвичайних ситуацій. І тоді ми відповімо належним чином на все, що вони роблять», – попередив він.

Професор Стівен Девід з університету Джонса Гопкінса заявив «Голосу Америки», що хоча помста Ірану й не була несподіваною, дивно, що Тегеран вирішив розпочати атаку з власної території, бо так її неможливо заперечити, і використав балістичні ракети – зброю значно потужнішу, ніж ракети.

«Я думаю, що було дивно, що напад був із боку Ірану. Це – незаперечно», – сказав Девід. «Було ясно, що джерело нападу, те, що вони використовують балістичні ракети, також було несподівано, бо йдеться про ескалацію. Те, що вони помстилися, не було само по собі несподіванкою», – підсумував він.