Американо-іранський конфлікт: вплив на Україну. Пояснює директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос

Уночі зі 7-го на 8-ме січня іранські війська здійснили балістичний обстріл американських позицій, розташованих в Іраку. В цей час неподалік від Тегерану розбився український пасажирський літак авіакомпанії МАУ, який летів до Києва. Радіо Свобода попросило директора Центру близькосхідних досліджень Ігоря Семиволоса коротко пояснити, що відбулось цієї ночі та розказати про можливий вплив цієї ситуації на Україну.

Що ми маємо?

Ми маємо двосторонній конфлікт, в якому Сполучені Штати Америки досягли своїх цілей та знищили впливового іранського керівника, який мав неабиякий вплив на ухвалення політичних рішень у Тегерані, та який своїм завзяттям та своєю харизмою в значній мірі просував ідеї експорту ісламської революції. На сьогоднішній день ключовим питанням для американців є убезпечення своїх позицій, убезпечення своїх інтересів на Близькому Сході і зменшення потенційних наслідків, спровокованих убивством іранського генерала. Натомість іранцям потрібно продемонструвати, що це вбивство не лишилося безкарним і нічна атака на американські позиції – це якраз конкретна демонстрація цієї відплати. Власне, вона так і називається.

Чи може мати місце продовження конфлікту?

Я окремо звертаю увагу, що в заяві, яка прозвучала з боку Ірану, чітко сказано, що ця дія є обмеженою, вона стосується лише тих двох запусків ракет і не буде продовжена, отже, якщо американці зараз утримаються від наступного удару, то далі нічого не буде. Таким чином, жодна зі сторін конфлікту не хоче повномасштабної війни і готова зберігати обличчя, в першу чергу перед своїми громадянами.

Для Трампа на сьогоднішній момент ключовим є процес переговорів зі своїми союзниками – європейцями, які, між іншим, украй негативно налаштовані щодо його політики стосовно Ірану. І те, що вночі американці проявили стриманість, є якраз чітким сигналом європейцям, що офіційний Вашингтон дослуховується до їхньої критики і готовий вести конструктивні перемовини. Ще одним важливим моментом є те, що було чітко сказано, що в цей час ескалації (американо-іранського конфлікту – ред.) не [можна] вести переговори з жодними антиіранськими групами за кордоном, щоб зайвий раз не дратувати Іран. Це теж означає, що ніхто не хоче подальшої ескалації. Таким чином США знову ж таки дають зрозуміти своїм союзникам, що вони не є ініціаторами повномасштабного конфлікту. У разі, якщо іранці знову нанесуть удар, вже після цих «обмінів», це буде означати продовження ескалації і це вже буде абсолютно інша історія, яка буде розцінена не тільки американцями, а й їх союзниками, як прямий напад на Сполучені Штати, у відповідь на яких буде можливим застосування 5-ї статті Північноатлантичного договору.

Ціна на нафту та українська економіка

Вплив подорожчання ціни на нафту на українську економіку буде залежати від того, наскільки довго протримається фаза ескалації цього конфлікту і чи набуде вона сталих рис. Якщо це буде одномоментна дія, яку ми спостерігали сьогодні вночі, і яка не буде мати ніякого продовження, то очевидно, що через деякий короткий час ціни відіграють назад. Тобто спекулятивні ціни на нафту, які мають місце зараз, знову впадуть. Сьогоднішні високі ціни є результатом ажіотажу, який ми вже неодноразово спостерігали, тому ніщо сьогодні не говорить про інакше.

Вплив конфлікту Ірану та США на українсько-іранські відносини

Напруга у відносинах між Іраном та Сполученими Штатами також прямо не вплине на україно-іранські відносини. Але, звісно, ми чули від [держсекретаря США Майка] Помпео те, що Володимир Зеленський підтримав позицію та політику Сполучених Штатів у цьому регіоні, але це та новина, яка навряд чи потрапить у топ інформаційних новин і навряд чи з’явиться на перших шпальтах газет. Вже сьогодні можна казати, що на цю новину в світі особливо ніхто не звернув увагу, на неї не звернули увагу навіть в Україні.

Ніяким іншим чином Україна не задіяна в американо-іранському конфлікті. Ба більше, між Україною та Іраном продовжує діяти двостороння угода, яка обумовлює неможливість застосування сил проти країни-підписанта (мова йде про договір «Про основи взаємовідносин і принципи співробітництва між Україною та Ісламською Республікою Іран» – ред.). Ця угода є базовим документом, на якому будуються українсько-іранські відносини, вона була підписана на початку двохтисячних років. Простіше кажучи, на сьогоднішній день Україна точно не перебуває у стані ворожнечі з Іраном. Навіть попри наші дружні, союзницькі відносини зі Сполученими Штатами Америки.

Про якість потенційного розслідування авіакатастрофи українського лайнера

Ця авіакатастрофа, падіння українського літака жодним чином не вплине на відносини між Україною та Іраном. Я не є фахівцем і не можу говорити, як саме формуються комісії з розслідування авіакатастроф і чи обов’язковою є участь у цьому розслідуванні американських фахівців (згідно з правилами міжнародної авіації, до розслідування, окрім Ірану повинні бути залучені Україна та США – як країна-виробник літака – ред.), але я точно знаю, що зараз офіційному Тегерану не треба і не вигідно навмисно створювати проблеми при формуванні комісії для розслідування авіакатастрофи українського борту, хоча б тому що вони заінтересовані в тому, щоб зняти всі питання, які виникли в процесі обговорення цього інциденту і які існують в соціальних мережах: про можливий теракт на борту, про нібито збиття літака ракетою і таке інше (представники іранської влади вже відмовились віддавати чорну скриньку з авіалайнера американським фахівцям – ред.).