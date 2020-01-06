США: держсекретар Помпео обговорив із Зеленським перенесення свого візиту до України

Державний секретар США Майкл Помпео обговорив у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським відкладення візиту голови дипломатії США до України, повідомили в Держдепартаменті.

«Вони також обговорили становище на Близькому Сході, і держсекретар високо оцінив засудження Україною нападу на посольство США в Багдаді», – мовиться в заяві речниці Держдепартаменту Морґан Ортаґус.

«Держсекретар Помпео повторив тверду підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України і наголосив на нашому тривалому стратегічному партнерстві», – мовиться в короткій заяві.

В апараті президента України про цю розмову наразі не повідомляли.

Сам Володимир Зеленський, несподівано завершивши свій відпочинок у Буковелі, без оголошень прибув до Оману, відомого, зокрема, як нафтогазовидобувна країна, туристична й курортна територія і офшорна зона, внесена в «чорний список» ЄС. За офіційною версією, в Зеленського там «заплановані зустрічі на найвищому рівні», хоча при цьому він прибув туди «разом з родиною рейсовим літаком за власні кошти». При цьому найвищі посади в Омані – прем’єр-міністра, міністра закордонних справ, міністра оборони і голови Центрального банку – належать голові цієї абсолютної монархії, 79-річному султанові Кабусові бін Саїду ас-Саїдові, який нині перебуває в лікарні в важкому стані.

Як повідомляли в офісі Зеленського, протягом двох днів, 5 і 6 січня, він зустрівся в Омані з двома посадовцями – міністром, відповідальним за закордонні справи (який днями висловив від імені Оману підтримку Іранові в його протистоянні зі США), і виконавчим президентом Державного генерального резервного фонду країни, – і обговорював із ними можливість інвестицій із Оману в Україну.

Майкл Помпео планував відвідати, серед низки інших країн, і Україну 3 січня, але 1 січня цю поїздку перенесли на невизначений «найближчий час» через необхідність перебувати в Вашингтоні і реагувати на ситуацію в Іраці, де перед тим стався напад на посольство США в Багдаді, і гарантувати безпеку американців на Близькому Сході.