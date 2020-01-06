Зеленський в Омані. Експерти говорять про кризу комунікації президента

Буковель чи Султанат Оман? Родинний відпочинок чи зустрічі на найвищому рівні? Українським громадянам та медіа, які стежать за діяльністю глави держави, зовсім непросто зрозуміти, чим займається на новорічні свята, куди летить, з ким зустрічається та чиїм коштом все це робить президент України Володимир Зеленський. Інформація про те, що президент з родиною вирушив до Оману, спершу з’явилася в деяких ЗМІ, а вже потім – на сайті глави держави. Що ж до офіційних зустрічей – то про них стало відомо постфактум, і жодної акредитації для українських медіа вони не передбачали. Експерти говорять про кризу комунікації, яку спричинив Офіс президента, про те, що Зеленський «повторює помилки Порошенка» та що наслідком подібних помилок стає криза довіри, яка руйнує навіть лави «ядерного електорату» Зеленського.

Володимир Зеленський, його дружина та діти поїхали на новорічні свята до Карпат, як і планували. Але – передумали. І вже 5 січня в українських медіа з’явилися світлини, де президент України відпочиває в одному з найкращих готелів Оману. В Офісі президента це підтвердили, але додали, що ідеться про зустрічі з високопосадовцями цієї південної країни. Але при цьому глава держави прибув до Оману своїм коштом.

Що сталося насправді? Коли українці дізналися про «п’ятизірковий» відпочинок президентської родини, в ОП спробували виправдати поїздку глави держави, організувавши неанонсовані зустрічі на найвищому рівні? Чи на Банковій одразу вирішили поєднати: родині – пальми та пляжі, президентові – «торговельно-економічну співпрацю двох країн та зміцнення дипломатичних відносин»? Якщо міждержавні зустрічі стосувалися економіки, то чому на них не покликали бізнесменів та інвесторів? І чому українці про все це дізналися пізніше, ніж папараці та посадовці Султанату Оман?

Радіо Свобода наводить ключові факти про Зеленського в Омані, а також думки експертів.

Новий рік президента України: хронологія

28 грудня президент України Володимир Зеленський відкрив міст через річку Чечва на Івано-Франківщині. Там він під час брифінгу зізнався журналістам, що кілька днів проведе в Києві, однак новорічні свята – на Прикарпатті.

президент України Володимир Зеленський відкрив міст через річку Чечва на Івано-Франківщині. Там він під час брифінгу зізнався журналістам, що кілька днів проведе в Києві, однак новорічні свята – на Прикарпатті. 31 грудня о 23:55 Зеленський (у записі) вітає українців з Новим роком в ефірі центральних телеканалів.

Зеленський (у записі) вітає українців з Новим роком в ефірі центральних телеканалів. 1-2 січня у соцмережах з’являються світлини відпочивальників курорту «Буковель», які сфотографувалися з Володимиром Зеленським.

Але найпопулярніша січнева світлина Зеленського з Буковелі вже спричинила невеликий скандал. Користувач соцмереж, який запостив фото з президентом України, демонструє проросійські погляди: на його улюблених світлинах – Красна площа в Москві, серед його ключових хештегів – #краснаяармия.

5 січня о12:57 російськомовний портал «Страна.ua» повідомляє про те, що Зеленський з родиною непублічно виїхав до Оману, де відпочиває в одному з найкращих готелів країни. Одна ніч у «президентському люксі» там обходиться приблизно 4 тисячі євро.

російськомовний портал «Страна.ua» повідомляє про те, що Зеленський з родиною непублічно виїхав до Оману, де відпочиває в одному з найкращих готелів країни. Одна ніч у «президентському люксі» там обходиться приблизно 4 тисячі євро. 5 січня, о 14:57 (через дві години після появи статті про президентський відпочинок) Офіс президента України підтверджує, що Зеленський та його родина – в Омані, куди вони прибули своїм коштом. Причому в цій країні в нього заплановані зустрічі на найвищому рівні.

О 14:58, рівно через хвилину, цю інформацію репостнула речниця глави держави Юлія Мендель.

Однак вона не змогла пояснити, чому важливі зустрічі президента України не анонсували, а журналістам – не дали на них акредитуватися. На уточнювальні запитання журналістів пані Мендель порадила їм дізнаватися про майбутні зустрічі глави держави… з новин.

5 січня о 18:29 та 6 січня зранку Офіс президента робить ще два повідомлення: Володимир Зеленський зустрівся з міністром, відповідальним за закордонні справи Султанату Оман, Юсуфом бін Аляві бін Абдаллою. А потім – з виконавчим президентом Державного генерального резервного фонду Султанату Оман Абдулсаламом аль-Муршиді. Ішлося про торговельно-економічну та інвестиційну співпрацю між двома державами.

Жодних анонсів щодо цих зустрічей на сайті президента України не було.

Тривалість та графік поїздки президента України та його родини до Оману наразі невідомі. Тим часом вона вже викликала бурю в соцмережах: від жартів, що глава держави заснув у Буковелі та несподівано для себе прокинувся в Омані, й до обурення вартістю відпочинку та порівнянь із таємним відпочинком Петра Порошенка на Мальдівах. За який його свого часу критикував і сам Зеленський.

Спроба відпочити «інкогніто» чи провал комунікацій?

Чому плани президента України Володимира Зеленського так швидко змінюються упродовж новорічних свят, і чому українські платники податків дізнаються про них постфактум? Із цими та іншими запитаннями Радіо Свобода звернулося і до керівників Офісу президента України, і до його речниці Юлії Мендель, і до радника Зеленського Андрія Єрмака, який, судячи зі світлин, брав участь в офіційних українсько-оманських зустрічах.

Якщо в українського суспільства немає впевненості, куди саме поїхав глава держави, відпочиває він там чи перебуває з офіційним візитом, і хто платить за поїздку, то Офіс президента однозначно провалив роботу з комунікаціями, наголошує у коментарі Радіо Свобода політтехнолог Сергій Гайдай. Але він уточнює: такі новорічні поїздки Володимира Зеленського не є чимось протизаконним: ідеться про неетичні дії.

Навряд чи президент в новорічний період їхав би до Оману з офіційним візитом. Це – відпочинок

«Навряд чи президент в новорічний період їхав би до Оману з офіційним візитом. Це – відпочинок. І президент Зеленський робить те ж саме, що колись згубило Петра Порошенка: приватний від’їзд під час війни, великі витрати на особистий відпочинок. Порушення закону тут немає. Але є чітка демонстрація відсутності розуміння, що таке етика високопосадовця, – зауважує експерт. – Президент має зрозуміти: його репутація залежить від його дій. Можна було би відпочивати і в Україні. Це значно більш етично для країни, яка знаходиться в тотальній кризі: військовій, економічній, соціальній. А так президент показує, що нічим не відрізняється від свого попередника, хіба що – витратами на відпочинок. Бо той – мільярдер, а цей – мільйонер», – зазначає політтехнолог.

Про те, що Офісу президента необхідно виправляти серйозні комунікаційні недоліки, говорить і генеральний директор інформагенції «Інтерфакс Україна» Олександр Мартиненко. Водночас він вважає малоймовірним, що Володимир Зеленський вирушив до Оману суто з туристичною метою, а світлини з двосторонніх зустрічей є просто маскуванням.

Я не виключаю, що президент хотів поєднати «приємне і корисне»

«Навряд чи навіть у такій державі, як Султанат Оман, можна організувати офіційні зустрічі впродовж одного дня, після того, як відбувся витік інформації. Я гадаю, що домовленості були заздалегідь. Я не виключаю, що президент хотів поєднати «приємне і корисне». Це – можливо... Все залежить від президента та його протоколу. У випадку із Зеленським повідомлення про зустрічі та візити з’являються буквально за день до події, заздалегідь їх не анонсують взагалі», – визнає Олександр Мартиненко.

Дуже дивно виглядає той факт, що політик соромиться новорічного відпочинку, і в цьому випадку пресслужба президента своїми діями лише шкодить йому, вважає колишній народний депутат Борислав Береза.

Не треба викручуватися і при цьому вважати людей за дурнів

«Зеленський поїхав на Новий рік в президентську резиденцію в Гуті й голосно повідомив про це. А потім тихо «звалив» в Оман і оселився в непоганому готелі. Там його сфоткали «друзі» з Запоребрика і ці фотки виклала «Страна.ua». Після цього в пресслужбі шостого президента України не вигадали нічого кращого, ніж оголосити про те, що Зеленський попрямував в Оман зміцнювати наші відносини з цією країною. І ці феєричні диплодоки хочуть, щоб ми вірили в маячню? Зеленський – доларовий мільйонер, і може летіти куди хоче у свій вільний час, але не треба викручуватися і при цьому вважати людей за дурнів. Найсмішніше, що офіційний Оман нічого не пише на цю тему, і зараз в ОП намагатимуться якось викрутитися вже з новою халепи», – іронізує Борислав Береза.

Зі свого боку, політолог Сергій Таран у своєму дописі згадує про те, що Євросоюз не вважає Оман надійною та прозорою податковою юрисдикцією. Відтак його дивує прагнення глави української держави в період новорічних свят налагодити з цією країною економічну співпрацю.

Довіра українців до Зеленського: чи стане Оман Рубіконом?

Володимир Зеленський має значний «ядерний електорат», який продовжує довіряти йому, визнає Сергій Гайдай. Однак повторювані помилки та комунікаційні провали Банкової можуть розпорошити підтримку Зеленського так само, як розгубив суспільну підтримку Петро Порошенко, попереджає Гайдай.

Зі свого боку, Олександр Мартиненко не вважає, що Оман Зеленського та Мальдіви Порошенка можна порівнювати, оскільки ці поїздки глав держав мали зовсім різний контекст. Окрім того, поїздки на відпочинок недостатньо для того, щоб обвалити президентський рейтинг, наголошує співрозмовник Радіо Свобода.

Причина високого рейтингу Зеленського – це надія на те, що він зможе проштовхнути Україну вперед. І вона не залежить від того, був він в Омані чи ні

«Всі кажуть, що поїздка на Мальдіви обвалила рейтинг Порошенка. Але його рейтинг обвалився з зовсім інших причин, Мальдіви – це лише один епізод. І причина високого рейтингу Зеленського – це надія на те, що він зможе проштовхнути Україну вперед і в питаннях миру, і в питаннях економіки та прогресу. Ця довіра до нього – поки що велика. І вона не залежить від того, був він в Омані чи ні», – вважає Олександр Мартиненко.

Реакція українців у соцмережах свідчить, що президент Володимир Зеленський поступово втрачає довіру в частини своїх прихильників, стверджує ексголова представництва президента України у Криму Наталія Попович. І, на її думку, до цього спричинилися не так робота з інформацією в Офісі президента, як власні рішення Зеленського, «які є первинними».

В частини електорату Зеленського виникають питання до того, що його дії розходяться з обіцянками

«Це є продовженням всіх інших речей, які відбувалися до цієї подорожі – від «нормандських» переговорів до обміну заручників (того формату, в якому це відбулося) та новорічного звернення президента. Все це призводить до браку довіри в суспільстві та до непередбачуваних наслідків. В частини електорату Зеленського виникають питання до того, що його дії розходяться з обіцянками. Він прийшов до влади на декларації боротьби з корупцією, ручним управлінням та непрозорістю. Але коли під час обміну утримуваними особами були звільнені «беркутівці» – всі стали свідками ручного управління державою», – порівнює Наталія Попович обіцянки президента та його останні дії.