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06 січня 2020, Київ 13:05
Новини | Політика

Зеленський обговорив інвестиції з головою Резервного фонду Оману – ОП

Інформація про візит Зеленського до Оману з'явилася 5 січня

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Президент України Володимир Зеленський обговорив інвестиційну співпрацю з головою Державного генерального резервного фонду Оману Абдулсаламом аль-Муршиді, повідомив Офіс президента України.

«Під час зустрічі сторони обговорили торговельно-економічну та інвестиційну співпрацю України й Оману та констатували, що нинішній рівень двостороннього інвестиційного співробітництва не відповідає наявному потенціалу, зокрема у порівнянні з динамічним зростанням торговельних відносин», – розповіли в Офісі президента.

Згідно з повідомленням, оманська сторона висловила зацікавленість в активізації співпраці в інвестиційній сфері та прийняла запрошення відвідати України.

У 2019 році товарообіг України та Оману зріс на 10 відсотків і сягнув 80 мільйонів доларів.

5 січня в мережі з’явилася інформація про неанонсований візит Зеленського та його родини до Оману. В Офісі президента заявили, що глава держави оплачує поїздку власним коштом і планує провести низку зустрічей. Згодом в ОП розповіли про переговори із міністром, відповідальним за закордонні справи султанату, Юсуфом бін Аляві бін Абдаллою.

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