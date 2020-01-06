Зеленський обговорив інвестиції з головою Резервного фонду Оману – ОП

Президент України Володимир Зеленський обговорив інвестиційну співпрацю з головою Державного генерального резервного фонду Оману Абдулсаламом аль-Муршиді, повідомив Офіс президента України.

«Під час зустрічі сторони обговорили торговельно-економічну та інвестиційну співпрацю України й Оману та констатували, що нинішній рівень двостороннього інвестиційного співробітництва не відповідає наявному потенціалу, зокрема у порівнянні з динамічним зростанням торговельних відносин», – розповіли в Офісі президента.

Згідно з повідомленням, оманська сторона висловила зацікавленість в активізації співпраці в інвестиційній сфері та прийняла запрошення відвідати України.

У 2019 році товарообіг України та Оману зріс на 10 відсотків і сягнув 80 мільйонів доларів.

5 січня в мережі з’явилася інформація про неанонсований візит Зеленського та його родини до Оману. В Офісі президента заявили, що глава держави оплачує поїздку власним коштом і планує провести низку зустрічей. Згодом в ОП розповіли про переговори із міністром, відповідальним за закордонні справи султанату, Юсуфом бін Аляві бін Абдаллою.