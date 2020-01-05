Зеленський поїхав до Оману з родиною – Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський поїхав до Оману з родиною, повідомив 5 січня Офіс президента.

Попри те, що поїздку Зеленський нібито оплачує власним коштом, в близькосхідній країні в нього запланована низка зустрічей, стверджують в Офісі.

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«Президент Володимир Зеленський перебуває в Омані, куди він відбув разом з родиною рейсовим літаком за власні кошти. Там найближчими днями у Глави держави заплановані зустрічі на найвищому рівні. В Омані Володимир Зеленський обговорить торговельно-економічну співпрацю двох країн, зміцнення дипломатичних відносин та залучення інвестицій в Україну», – йдеться в повідомленні.

Пресслужба ОП не уточнює, коли саме президент поїхав до Оману та скільки часу там проведе.

Днями українські ЗМІ з посиланням на користувачів соцмереж повідомляли, що Володимир Зеленський зустрів Новий рік в українських Карпатах.