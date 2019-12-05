Два розслідування «Схем» – про Зеленського і Богдана – перемогли на конкурсі розслідувань імені Сергієнка

Журналісти «Схем» Максим Савчук і Сергій Андрушко здобули перемогу в двох номінаціях конкурсу розслідувань імені Героя Небесної сотні Василя Сергієнка з матеріалами «Зелена родина ру» про російський кінобізнес Володимира Зеленського та «Андрій Богдан. «Незаслужене» звання та грамота від Азарова в розпал Євромайдану» відповідно.

Ще одне розслідування «Схем» авторства Михайла Ткача та Наталки Седлецької «Mr. Petro Incognito» про таємну відпустку Петра Порошенка на Мальдівах потрапило до списку фіналістів.

Розслідування Максима Савчука «Зелена родина ру» перемогло в категорії «Найкраще розслідування у друкованих та інтернет ЗМІ».

У січні 2019 року «Схеми» знайшли у на той час кандидата в президенти України Володимира Зеленського кінобізнес у Росії, хоча він переконував, що закрив його ще у 2014-му. Пізніше він визнав, що дійсно має в Росії діючий бізнес. Наприкінці березня він позбувся своєї частки в російському кінобізнесі на користь Андрія Яковлєва – автора «Студії Квартал-95».

Розслідування Сергія Андрушка «Андрій Богдан. «Незаслужене» звання та грамота від Азарова в розпал Євромайдану» здобуло перемогу в категорії «Найкраще ТБ-розслідування».

У вересні 2019-го «Схеми» розповіли про те, як Андрій Богдан літав разом з Азаровим на переговори до Росії за день до зупинки євроінтеграції у 2013 році. А також про те, як він отримав заслуженого юриста за повернення заводу державі, хоча підприємство залишилося в олігархів.

Конкурс розслідувань імені Василя Сергієнка має кілька місій: об’єднати й згуртувати журналістську спільноту; підтримати, захистити й підняти на новий якісний рівень розслідувальну журналістику в Україні; підтримати регіональних журналістів.

Також одна з місій конкурсу – вшанувати пам’ять і домогтися доведення до кінця розслідування вбивства черкаського журналіста Василя Сергієнка. 4 квітня 2014 року невідомі викрали його з дому в місті Корсунь-Шевченківський на Черкащині. Наступного дня журналіста знайшли закатованим у лісі. Його колеги пов’язують зникнення із журналістською діяльністю.

У жовтні 2017 року Валерія Єгошина отримала премію на конкурсі журналістських розслідувань імені Героя Небесної сотні Василя Сергієнка у номінації «Найкраще розслідування в інтернет-ЗМІ» за спецпроєкт «Спадок у руїнах». Це дослідження щодо власників 24 будинків у Києві, які мають історичну, культурну чи архітектурну цінність, але при цьому закинуті й перебувають в аварійному стані.