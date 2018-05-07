Розслідування «Схем» про люксовий автопарк СБУ увійшло до шорт-листа конкурсу «Честь професії»

Розслідування програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу UA:Перший, «Управління захисту власних інтересів» журналістки Валерії Єгошиної увійшло до короткого списку фіналістів конкурсу «Честь професії-2018» у номінації «Найкраще подання резонансного матеріалу».

У розслідуванні йдеться про те, що низка працівників Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ користуються дорогими автомобілями класу люкс, вартість яких може бути неспівмірною із заробітною платою державних службовців. Деякі із зафіксованих «Схемами» автомобілів офіційно належать не працівникам СБУ, а їхнім батькам, які мають невеликі офіційні доходи.

Крім розслідування «Схем», у номінації «Найкраще подання резонансного матеріалу» представлені ще чотири матеріали: «Нардеп у законі» («Слідство.Інфо»), «Бронедрузі. Як команда Порошенка заробляє на оборонці» («Наші гроші»), «Темний бік Мін'юсту, або імперія юриста Курченка» («Наші гроші») та «Батьківщина»: хто ховається за спонсорами зі столичних околиць» (громадський рух «Чесно»).

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Конкурс професійної журналістики «Честь професії-2017» проводить Незалежна асоціація телерадіомовців та Українська асоціація медіа-бізнесу (попередня назва – Українська асоціація видавців періодичної преси).

У 2017 році журналіст «Схем» Сергій Андрушко отримав нагороду цього конкурсу у номінації «Найкраще подання резонансного матеріалу» зі спецрепортажем «Гра в імітацію», присвяченим реформі державної служби, після якої чиновників категорії «А» на посаду відбирає спеціальна комісія.

У жовтні 2017 року Валерія Єгошина отримала премію на конкурсі журналістських розслідувань імені Героя Небесної сотні Василя Сергієнка у номінації «Найкраще розслідування в інтернет-ЗМІ» за спецпроект «Спадок у руїнах». Це дослідження щодо власників 24 будинків у Києві, які мають історичну, культурну чи архітектурну цінність, але при цьому закинуті й перебувають в аварійному стані.