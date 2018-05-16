«Честь професії» – відеорепортаж із цьогорічної церемонії нагородження журналістів

Кореспонденти Радіо Свобода побували на цьогорічній церемонії нагородження журналістів у конкурсі «Честь професії». Близько 600 робіт подали медійники цього року. До шорт-листа фіналістів увійшла серія із трьох публікацій «Токсичні» доходи України. Як уникають належної утилізації небезпечних відходів» журналіста Радіо Свобода Євгена Солонини, а також розслідування програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу UA:Перший, «Управління захисту власних інтересів» журналістки Валерії Єгошиної. Конкурс «Честь професії» проводиться з 2010 року Українською асоціацією медіа-бізнесу та Незалежною асоціацією телерадіомовців (НАМ) за підтримки проекту «У-медіа».