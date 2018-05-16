Переможці журналістського конкурсу «Честь професії-2018»

15 травня у Києві відбулась церемонія нагородження премією «Честь професії». Цього року медійники подали близько 600 робіт. У короткий список фіналістів конкурсу увійшли і матеріали журналістів Радіо Свобода: Євгена Солонини і Валерії Єгошиної.

У номінації «Найкраще подання складної теми» переможцем стала журналістка Мар'яна Вербовська, видання Zaxid.net – авторка чотирьох мультимедійних історій людей, які страждають від зміни клімату.

Нагороду в номінації «Найкращий матеріал з громадянською позицією» отримав журналіст «Громадського телебачення» Богдан Кутєпов за свій фільм «Генічеськ»: історія єдиного українського мінного тральщика».

У номінації «Надія журналістики» перемогу здобула Анна Калаур з розслідуванням для програми «Слідство.Інфо» «І словом, і тілом» про сексуальні домагання в одному з рівненських вишів.

У номінації «Найкраще подання резонансного матеріалу» нагороду отримала журналістка «24 каналу» Леся Іванова за матеріал для проекту «Наші гроші»: «Бронедрузі. Як команда Порошенка заробляє на оборонці».

Найкращим репортажем 2018 року назвали «Чотири терабайти болю» журналіста Антона Семиженка, видання Insider. Матеріал про те, як волонтер – колишній будівельник із Луганщини зібрав цілу базу даних злочинів на Донбасі.

У спеціальній номінації «Зарядись проти корупції» перемогу здобула Марія Землянська з бюро журналістських розслідувань «Свідомо», з матеріалом «Справа честі».

У номінації «Конструктивна журналістика» переміг матеріал «Дорога українських слонів» Мар'яни Вербовської, інтернет-видання Zaxid.net.

До шорт-листа фіналістів конкурсу «Честь професії-2018» у номінації «Найкраще подання резонансного матеріалу» увійшло розслідування програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу UA:Перший, «Управління захисту власних інтересів» журналістки Валерії Єгошиної. У розслідуванні йдеться про те, що низка працівників Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ користуються дорогими автомобілями класу люкс, вартість яких може бути неспівмірною із заробітною платою державних службовців. Деякі із зафіксованих «Схемами» автомобілів офіційно належать не працівникам СБУ, а їхнім батькам, які мають невеликі офіційні доходи.

До короткого списку фіналістів конкурсу «Честь професії-2018» у номінації «Найкраще подання складної теми» увійшла серія з трьох публікацій «Токсичні» доходи України. Як уникають належної утилізації небезпечних відходів» журналіста Радіо Свобода Євгена Солонини.

Конкурс честь професії проводиться з 2010 року. Організатори конкурсу «Честь професії» – Українська асоціація медіа-бізнесу та Незалежна асоціація телерадіомовців (НАМ) за підтримки проекту «У-медіа».