Матеріал Радіо Свобода про небезпечні відходи увійшов до шорт-листа конкурсу «Честь професії»

Серія з трьох публікацій «Токсичні» доходи України. Як уникають належної утилізації небезпечних відходів» журналіста Радіо Свобода Євгена Солонини увійшла до короткого списку фіналістів конкурсу «Честь професії-2018» у номінації «Найкраще подання складної теми».

У трьох матеріалах серії йдеться про те, що в Україні щороку утворюється близько 312 мільйонів тонн відходів. Більша частина небезпечних відходів в Україні не утилізується, зокрема внаслідок недоліків природоохоронного законодавства, наголошують фахівці.

Євген Солонина – кореспондент Радіо Свобода, один із переможців конкурсу «Кожен рік – рік лісів» у 2011 році, призер номінації «Найкраще подання резонансного матеріалу» в конкурсі "Честь професії" в 2011 році.

Раніше стало відомо, що розслідування програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу UA:Перший, «Управління захисту власних інтересів» журналістки Валерії Єгошиної увійшло до короткого списку фіналістів конкурсу «Честь професії-2018» у номінації «Найкраще подання резонансного матеріалу».

Імена переможців будуть оголошені під час офіційної церемонії нагородження, що відбудеться 15 травня в Українському домі в Києві.