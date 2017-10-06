Журналістка програми «Схеми» перемогла на конкурсі розслідувань імені Василя Сергієнка

Журналістка програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») Валерія Єгошина отримала премію на конкурсі журналістських розслідувань імені Героя Небесної сотні Василя Сергієнка у номінації «Найкраще розслідування в інтернет-ЗМІ» за спецпроект «Спадок у руїнах». Це дослідження щодо власників 24 будинків у Києві, які мають історичну, культурну чи архітектурну цінність, але при цьому закинуті та перебувають в аварійному стані.

Ще два розслідування програми потрапили до списку фіналістів.

Йдеться про розслідування Максима Савчука «Києво-Печерська лавра: перебудова» (номінація «Найкраще розслідування інтернет-ЗМІ»). Журналісту вдалося виявити, що на території об’єкту Світової спадщини ЮНЕСКО «Київ: собор святої Софії та прилеглі чернечі будівлі, Києво-Печерська лавра» руйнують і перебудовують пам’ятки архітектури та зводять нові об’єкти без узгодження з ЮНЕСКО та без надання Києво-Печерському заповіднику проектно-дозвільної документації.

​Також до списку фіналістів у номінації «Найкраще ТБ-розслідування» потрапила робота Валерії Єгошиної «Управління захисту власних інтересів» про люксові автомобілі працівників управління контррозвідувального захисту економіки СБУ, вартість яких несумісна з їхніми офіційними доходами.

​Всього у цій номінації були представлені 58 матеріалів загальнонаціональних та інтернет-ЗМІ. У номінації «Найкраще розслідування в інтернет-ЗМІ» було 127 робіт. За інформацією організаторів, цього року для участі в конкурсі подали майже 300 журналістських робіт.

Журналістська премія імені Василя Сергієнка започаткована в середині липня цього року. До експертної ради конкурсу увійшли журналісти та науковці: Віталій Портніков, Соня Кошкіна, Сергій Квіт, Микита Василенко, Валерій Іванов, Володимир Мостовий, Наталія Лігачова, Юрій Бондар, Дмитро Лиховій, Михайло Шаманов, Ростислав Мартинюк,Тетяна Воронцова та Юрій Грицик. Конкурс має кілька місій: об’єднати та згуртувати журналістську спільноту; підтримати, захистити та підняти на новий якісний рівень розслідувальну журналістику в Україні; підтримати регіональних журналістів.

Також одна з місій конкурсу – вшанувати пам’ять та домогтися доведення до кінця розслідування вбивства черкаського журналіста Василя Сергієнка. 4 квітня 2014 року невідомі викрали його з дому в місті Корсунь-Шевченківський на Черкащині. Наступного дня журналіста знайшли закатованим у лісі. Його колеги пов'язують зникнення із журналістською діяльністю.