Історичну будівлю на київському Подолі, про яку писали «Схеми», остаточно повернули у власність киян

Верховний суд України 13 червня ухвалив рішення повернути громаді Києва пам’ятку архітектури національного значення, розташовану на вулиці Петра Сагайдачного, 20/2, на столичному Подолі. Про це повідомляє журналістка програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу UA:Перший) із зали суду. Будинок перебував у приватній власності, починаючи з 2008 року. Попри взяті на себе зобов’язання, власники його так і не реконструювали.

Як повідомляла прокуратура Києва, пам’ятку передали у власність МПП «Аквадон» – підприємству, зареєстрованому на той час у Донецьку, – на підставі рішення Київради від 28 квітня 2008 року і угоди, укладеної у грудні того ж року.

Відчуження цього майна, на думку прокуратури, відбулося без погодження Міністерства культури України, поза приватизаційною процедурою і без проведення реконструкції об’єкту.

Суд задовольнив позов частково: відмовив у частині визнання додаткової угоди до договору недійсною, бо суд «вважає її нікчемною з правової позиції». Але задовольнив у частині повернення майна територіальній громаді.

Судовий спір щодо пам’ятки тривав ще від 2014 року.

Будівля на вулиці Сагайдачного – одна з найперших, які звели після пожежі на Подолі 1811 року, розповідали «Схеми» у проекті «Спадок у руїнах». Цей будинок більшість киян пам’ятають як будівлю Подільського військкомату, але в 2005 році мале приватне підприємство «Аквадон», зареєстроване на той момент у Луганську, стало переможцем конкурсу із залучення інвесторів до реконструкції або реставрації нежитлових будинків, які до цього належали громаді.

На початку 2006 року підприємство уклало з містом інвестиційний договір. У 2009-му права власника оформили на «Аквадон». Після того реконструкція так і не почалася.

У 2012 році будинок був внесений в реєстри пам’яток, причому зі статусом пам’ятки національного значення. А в серпні 2014 року заступник прокурора Києва звернувся до Господарського суду з позовом про визнання недійсним рішення Київської міської ради про передачу будинків приватним власникам. Прокурор мотивував позов тим, що приватизація, яка фактично відбулася, пройшла в обхід законної процедури і з порушеннями пам’яткоохоронного законодавства. Справа пройшла кілька судів, але зрештою Київський апеляційний господарський суд не повернув у комунальну власність будинки, а посилання прокурора на порушення норм законодавства про охорону культурної спадщини визначив безпідставними. У суді заявили: на момент придбання будинок не був внесений до сучасного реєстру.

У 2013 році «Аквадон» навіть уклав з Управлінням охорони культурної спадщини Київської міськдержадміністрації охоронний договір на будівлю. Це означало, що до 2014 року мали бути проведені ремонтно-реабілітаційні роботи. Але наразі будинок не відреставрований.

З 2009 по 2013 рік «Аквадон» був зареєстрований за адресою бізнес-центру «Акула», який, за даними ЗМІ, належав Олександрові Януковичу.

Авторка проекту «Спадок у руїнах», у якому йшлося про цю пам’ятку, Валерія Єгошина у 2017 році отримала премію на конкурсі журналістських розслідувань імені Героя Небесної сотні Василя Сергієнка у номінації «Найкраще розслідування в інтернет-ЗМІ». Це дослідження щодо власників 24 будинків у Києві, які мають історичну, культурну чи архітектурну цінність, але при цьому закинуті й перебувають в аварійному стані.