Журналістка «Схем» стала переможницею Національної премії журналістських розслідувань

Журналістка програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу UA:Перший, Валерія Єгошина здобула Національну премію журналістських розслідувань за матеріал «Управління захисту власних інтересів». Результати конкурсу були оголошені під час щорічної журналістської конференції «Межигір'я-фест», що проходить вп’яте у колишній резиденції екс-президента Віктора Януковича.

Розслідування, за яке Валерія Єгошина отримала премію, стосувалось елітного життя співробітників Служби безпеки України, неcвпівмірного з їхніми офіційними доходами.​

«Я з дитинства мріяла працювати в СБУ, розслідувати різні схеми. Тепер я розслідую схеми в самій СБУ і можна сказати, що моя мрія частково здійснилася», – сказала Валерія Єгошина під час церемонії нагородження.

У розслідуванні йдеться про те, що низка працівників головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ користуються дорогими автомобілями класу люкс, вартість яких може бути неспівмірною із заробітною платою державних службовців. Деякі із зафіксованих «Схемами» автомобілів офіційно належать не працівникам СБУ, а їхнім батькам, які мають невеликі офіційні доходи.

Окрім основної премії також вручалась спеціальна нагорода від організаторів фестивалю. Її отримали журналісти Анна Калаур, Володимир Торбіч та оператор Валерій Мартинюк з рівненського проекту «Четверта влада» за матеріал «Рівненський професор домагань». Мартинюк загинув у ДТП, яка сталася 1 червня. Калаур, яка була з ним в авто, наразі перебуває у лікарні.

Торік спеціальний приз отримав журналіст «Схем» Михайло Ткач за розслідування «Прем’єр Гройсман «у приймах» про голову уряду Володимира Гройсмана.

У жовтні 2017 року Валерія Єгошина отримала премію на конкурсі журналістських розслідувань імені Героя Небесної сотні Василя Сергієнка у номінації «Найкраще розслідування в інтернет-ЗМІ» за спецпроект «Спадок у руїнах». Це дослідження щодо власників 24 будинків у Києві, які мають історичну, культурну чи архітектурну цінність, але при цьому закинуті й перебувають в аварійному стані.