Зеленський не втручався у допуск музиканта Dr. Alban на територію України – голова ДПСУ

Музикант Албан Юзома Нвапа, відомий під псевдонімом Dr. Alban, в’їхав на територію України згідно з українським законодавством, повідомив голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко. Про це він написав 5 січня на своєму Фейсбуці.

«Питання прикордонного контролю належать виключно до компетенції Державної прикордонної служби України. І жодним чином на рішення охоронців кордону щодо пропуску чи не пропуску осіб не впливає ніхто, серед іншого і Президент України. Відмовити іноземцям у перетині кордону можна через доручення правоохоронних органів. Проте у разі його відсутності та наявності необхідних документів вони можуть бути пропущені в Україну», – пояснив він.

Правоохоронні органи не оприлюднивали інформації щодо того, чи зверталися до Держприкордонслужби у зв’язку з в’їздом Нвапи.

Тим часом сам музикант відредагував свій допис від 16 грудня 2019 року, в якому стверджував, що його допуск на територію України забезпечило втручання президента Володимира Зеленського.

«Мені заборонили в’їзд до України через попередні виступи на Кримському півострові. Я не знав про те, що українцям це не подобається. Але був радий зустріти президента», – йдеться в поточній редакції допису.

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Раніше в коментарі до свого відео зустрічі з Зеленським Нвапа повідомив, що саме його втручання дозволило йому потрапити до України. Також у попередній версії співак називав Крим «спірною» територією.

Скріншот оригінального допису оприлюднила зокрема інформаційна агенція «Укрінформ».

Dr. Alban виступав у Криму після початку російської анексії 2014 року.

Іноземні артисти і інші діячі культури порушують українське законодавство, приїжджаючи з гастролями в анексований Росією Крим через закриті України пункти пропуску. Деяким артистам і співакам, які приїхали на гастролі до Криму або прямо підтримують російську анексію Криму, заборонено виступати на материковій частині України.