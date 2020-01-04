У США продовжують скасовувати виступи російського джазмена, який підтримав анексію Криму

У США музичні майданчики продовжують скасовувати виступу російського джазмена Ігоря Бутмана.

Після бостонського джаз-клубу RegattaBar концерт в рамках американського туру Бутмана скасував і джаз-клуб в Енн-Арбор, штат Мічиган.

Запланований захід зник з календаря клубу Blue Llama Jazz після того, як місцеві активісти організації Arts Against Aggression сповістили керівництво закладу про політичну позицію музиканта. Вони відзначили його підтримку агресивної політики Росії проти України, а також те, що він був довіреною особою російського президента Володимира Путіна на виборах в 2018 році.

Виступ Бутмана був запланований на 13 лютого і мав закривати американський тур джазмена. Сторінка, де раніше був анонс виступу, тепер видає помилку при завантаженні. Сам музикант на своїй сторінці у Facebook написав, що виступ його гурту «довелося скасувати через термінові справи».

Бутман також прокоментував відміну концерту у Бостоні. Він стверджує, що це сталося через запланований на цей день корпоративний захід. Бостонський концерт перенесли у російсько-єврейський культурний центр.

Раніше місцева газета Cambridge Day опублікувала лист групи Arts Against Aggression. У листі містилася інформація про політичну діяльність Ігоря Бутмана, зокрема, про те, що він є членом керівництва владної партії «Єдина Росія», брав участь у кампанії з переобрання президента Володимира Путіна, підтримував агресію проти України і порушував рекомендації Держдепартаменту США не брати участь у Koktebel Jazz Party в окупованому Криму. На офіційному сайті Бутмана бостонський концерт ще є, а на сайті клубу його вже немає.

Бутман – громадянин Росії і США. Поїздки американських громадян на територію анексованого Росією Криму є порушенням режиму санкцій, накладених на Москву за агресію щодо України і анексію українського півострова. У своєму листі група Arts Against Aggression заявила, що джаз, який близько століття є символом миру і свободи, не має використовуватися для відбілювання репресивного режиму, виправдання анексій і воєн.