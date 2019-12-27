У Бостоні скасували концерт російського джазмена, який підтримав анексію Криму

Бостонський джаз-клуб RegattaBar скасував призначений на 12 лютого виступ російського квінтету Ігоря Бутмана. Концерт зник з календаря цього джазового майданчика після того, як місцева газета Cambridge Day опублікувала лист групи Arts Against Aggression. Про це Радіо Свобода повідомив активіст Дмитро Смілянський.

У листі містилася інформація про політичну діяльність Ігоря Бутмана, зокрема, про те, що він є членом керівництва владної партії «Єдина Росія», брав участь у кампанії з переобрання президента Володимира Путіна, підтримував агресію проти України і порушував рекомендації Держдепартаменту США не брати участь у Koktebel Jazz Party в окупованому Криму. На офіційному сайті Бутмана бостонський концерт ще є, а на сайті клубу його вже немає.

Бутман – громадянин Росії і США. Поїздки американських громадян на територію анексованого Росією Криму є порушенням режиму санкцій, накладених на Москву за агресію щодо України і анексію українського півострова. У своєму листі група Arts Against Aggression заявила, що джаз, який близько століття є символом миру і свободи, не має використовуватися для відбілювання репресивного режиму, виправдання анексій і воєн.

Наприкінці січня та в першій половині лютого у Бутмана заплановані концерти в клубах кількох американських міст, у тому числі Нью-Йорка, Балтимора і Маямі. Активісти Arts Against Aggression ведуть переговори з власниками закладів, щоб не допустити виступів музиканта.

Раніше Arts Against Aggression вдалося домогтися скасування показу російського фільму про Другу світову війну «Т-34» в одному з кінотеатрів Бостона.

У березні 2014 року в російській газеті «Известия» було опубліковано колективне звернення російської громадськості і діячів культури на підтримку позиції президента Росії щодо України і Криму. Зокрема, під ним підписалися Денис Мацуєв і Ігор Бутман. Всього свої підписи залишили понад 500 осіб, повідомляло російське видання.

Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.