Організатори форуму, де мала виступити росіянка Хакамада, скасували її участь

Інвестиційно-будівельна компанія Taryan Group заявила про скасування виступу російської політикині Ірини Хакамади на своєму освітньому форумі DreamBIG. Про це в компанії повідомили 5 січня.

Як пояснила пресслужба компанії, на форум запросили «спікерів з різних куточків світу, аби вони поділилися своїм життєвим досвідом та своїми цінностями».

«Ми хочемо вибачитися перед нашими гостями за те, що один із запланованих спікерів – бізнес-тренер Ірина Хакамада – не виступить на DreamBIG Forum. Попри те, що ми провели первинну перевірку та погодили можливість її приїзду з відповідними органами, ми змушені відмовитися від її виступу. Тому що є речі, які для нас є важливими і непорушними, і позиція щодо них не може бути двозначною», – йдеться в повідомленні.

Публічних заяв самої Хакамади, а також правоохоронних органів України з цього приводу наразі не було.

Напередодні стало відомо, що російська опозиціонерка Ірина Хакамада планує виступити на бізнес-форумі в Києві. Цю новину, поміж інших, засудив голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров.

Після анексії Криму Хакамада заявляла, що вважає дії Росії щодо Криму анексією і запропонувала купити в України півострів, виплативши контрибуцію.

У 2000-2003 роках вона була заступницею голови Державної думи Росії, у 2012-2018 – членом Ради при президенті Росії з розвитку громадянського суспільства і правах людини.

У 2004 році Хакамада була кандидатом на посаду президента Росії, але посіла четверте місце.