До Києва збирається росіянка, яка пропонувала заплатити Україні контрибуцію за анексію Криму

Російський політик Ірина Хакамада, яка пропонувала «викупити» Крим в України, планує виступити на бізнес-форумі в Києві, повідомила компанія Taryan Group.

«Поспішаємо анонсувати таємного спікера. Вперше за шість років у Києві виступить довгоочікувана Ірина Хакамада. Вона, одна з найбільш затребуваних бізнес-тренерів, знає, як мотивувати людей реалізовувати мрії і жити в гармонії... Не пропусти унікальний виступ Ірини Хакамади на DreamBIG Forum! 27 лютого, Палац Спорту», – йдеться в повідомленні.

Голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров, коментуючи намір Хакамади відвідати Крим, заявив у Facebook, що «вся московська погань, яка підтримала окупацію Росією Криму, збирається в Україну».

Після анексії Криму Хакамада заявляла, що вважає дії Росії щодо Криму анексією і запропонувала купити в України півострів, виплативши контрибуцію.

У 2000-2003 роках вона була заступницею голови Державної думи Росії, у 2012-2018 – членом Ради при президенті Росії з розвитку громадянського суспільства і правах людини.

У 2004 році Хакамада була кандидатом на посаду президента Росії, але посіла четверте місце. Наступного року її висували на Нобелівську премію мира у числі тисячі жінок з усієї планети.