Офіс президента розповів про роботу Зеленського в Омані

Офіс президента України повідомив увечері 5 січня, що під час поїздки до Оману Володимир Зеленський зустрівся з міністром, відповідальним за закордонні справи султанату, Юсуфом бін Аляві бін Абдаллою.

«Сторони обговорили зміцнення відносин між країнами, зокрема, зробили акценти на нарощуванні торговельно-економічної співпраці», – ідеться в повідомленні у фейсбуці.

Президент України та міністр Султанату Оман також відзначили зростання товарообігу, який «торік збільшився на 10%, сягнувши 80 мільйонів доларів» (для порівняння: товарообіг України з основним торговельним партнером, Євросоюзом, у 2018 році був у 560 разів більшим і становив 40 мільярдів євро).

«Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна зацікавлена в прямих інвестиціях з Оману, наголосивши на таких перспективних галузях, як енергетика та важка промисловість, будівництво, сільське господарство, інформаційні технології та інновації, розвиток інфраструктури, медицина, туризм», – вказано в повідомленні.

Раніше пресслужба Зеленського повідомляла, що Новий рік президент зустрічав у Карпатах. Дані про те, що Володимир Зеленський поїхав до Оману з родиною, оприлюднені 5 січня.

Султанат Оман – це держава у Південно-Західній Азії, на південному сході Аравійського півострова. Межує з Саудівською Аравією, ОАЕ та Єменом. Омивається водами Аравійського моря та Оманської затоки, є серед іншого місцем пляжного відпочинку з розвиненою готельною інфраструктурою.