Пристайко сподівається, що відкладений візит Помпео в Україну відбудеться «незабаром»

Україна сподівається, що нові дати візиту до Києва держсекретаря США Майка Помпео будуть узгоджені «незабаром». Про це в твітері 2 січня написав міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

«Я з повагою сприймаю рішення державного секретаря Майка Помпео відкласти його візит в Україну після атак на базу операції «Непохитна рішучість» і посольство США у Багдаді. Ми підтримуємо нашого стратегічного партнера – сили коаліції та дипломати мають бути убезпечені», – зазначив Пристайко.

«Ми підтверджуємо нашу готовність вітати державного секретаря Майка Помпео в Україні, і ми очікуємо на погодження нових дат візит незабаром», – вказав український міністр.

У Держдепартаменті США 1 січня підтвердили, що держсекретар Майк Помпео не приїде до України, а також до низки інших країн, як очікувалося на початку року.

«Держсекретар Помпео має відкласти свій візит в Україну, Білорусь, Казахстан, Узбекистан і Кіпр через необхідність перебування держсекретаря у Вашингтоні, округ Колумбія, щоб продовжити стежити за поточною ситуацією в Іраку і гарантуванням безпеки американців на Близькому Сході», – повідомила пресслужба Держдепартаменту.

30 грудня Держдепартамент США повідомив, що Майк Помпео мав 3 січня приїхати з візитом до Києва і зустрітися з керівництвом держави, представниками релігійних організацій, громадянського суспільства і бізнесу. Планувалася також його участь у вшануванні пам’яті загиблих на Донбасі. Після України Помпео планував протягом 3-7 січня відвідати Білорусь, Казахстан, Узбекистан і Кіпр.

Про ймовірність перенесення планованого візиту до низки країн, в тому числі до України, заявляв і сам Майк Помпео після нападу на посольство США в Іраці.