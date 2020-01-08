Іран атакував ракетами дві військові бази США в Іраку

У ніч на середу Іран завдав ракетного удару по двох військових базах в Іраку, де дислокуються американські війська і війська коаліції, що ведуть операції проти угруповання «Ісламська держава».

Згідно із заявою міністерства оборони США, більш як 10 балістичних ракет були випущені по базах в Айн-Асаді та Ірбілі. «Ми проводимо початковий аналіз бойових втрат... Ми вдамося до всіх необхідних заходів для захисту американського персоналу, партнерів і союзників», – ідеться в заяві. Президент США Дональд Трамп у твітері написав, що відбувається оцінка збитків, але «поки все добре».

Кількома годинами раніше представник іранського Корпусу вартових ісламської революції назвав цей обстріл початком «жорстокої помсти» за смерть Гасема Солеймані в результаті американського повітряного удару. Іранська сторона заявляє, що операція має назву «Мученик Солеймані». Її мета – змусити США вивести війська, щоб уникнути подальших жертв.

США стверджують, що Солемайні, один з вищих іранських генералів, відповідальний за організацію численних атак на американські об’єкти в регіоні і підготовку нових нападів.

7 січня президент Трамп провів нараду зі своїми радниками в Білому домі, обговоривши ситуацію навколо Ірану. За даними американської преси, американські розвідслужби попереджали протягом дня про те, що іранська атака на американські позиції в Іраку або інших країнах регіону неминуча.