В Ірані назвали оновлене число загиблих у тисняві на похоронах убитого США генерала

В Ірані назвали оновлене число загиблих і травмованих у тисняві, що виникла на похоронах убитого США одного з чільних військових командувачів країни, генерала Касема Солеймані, якого Вашингтон звинувачував у міжнародному тероризмі. За повідомленнями іранських засобів інформації, загинуло вже не менше ніж 56 людей, число травмованих називають як принаймні 213.

Власне поховання, що відбувається в рідному місті генерала Кермані, через трагедію довелося відкласти. Припускають, що воно може відбутися на «ділянці мучеників» кладовища вже поночі чи й під ранок.

Причина, з якої виникла тиснява, наразі не відома.

Попереднього дня, 6 січня, сотні тисяч людей на чолі з найвищими керівниками Ірану прощалися з Солеймані в столиці Тегерані. Там обійшлося без інцидентів.

Тим часом у США президент Дональд Трамп знову виступив на захист свого наказу ліквідувати генерала, який командував так званими Силами «Кудс» – силами спецоперацій елітного Корпусу вартових Ісламської революції, який захищає консервативне ісламське керівництво й ісламський лад Ірану; ці сили відповідальні, зокрема, за спецоперації за межами Ірану.

За словами Трампа, Солеймані планував «дуже великий напад, дуже поганий напад на нас та інших людей». «Він був чудовиськом. А тепер він уже не чудовисько. Він труп», – додав Трамп.

А міністр оборони США Марк Еспер заявив журналістам, що Вашингтон прагне дипломатичного вирішення нинішнього протистояння з Іраном. Але, наголосив він, саме Тегеран має піти на зниження напруженості.

При цьому Еспер зауважив, що США мають очікувати відплатного удару Ірану «певним чином, у певному вигляді». «Ми готові до будь-якої можливості. І ми дамо відповідь, яка буде відповідати тому, що вчинять вони», – додав він.

Державний секретар США Майк Помпео, виступаючи раніше 7 січня на пресконференції в Вашингтоні, зі свого боку, відкинув припущення, що генерал Солеймані в момент його ліквідації в столиці Іраку Багдаді перебував там із «дипломатичною місією». Він так само, як і Трамп, повторив думку, що Солеймані займався там організацією нових нападів на американців і їхніх союзників у регіоні – після того, як наприкінці грудня проіранське ополчення Іраку вчинило напад на посольство США в Багдаді.

Іранський генерал, командувач сил спецоперацій «Кудс» Корпусу вартових Ісламської революції 62-річний Касем Солеймані загинув 3 січня внаслідок авіаудару США в столиці Іраку Багдаді. Пентагон заявив, що президент США Дональд Трамп затвердив авіаудар зранку 2 січня. Сили «Кудс» (як і весь Корпус вартових) визнані у США терористичною організацією. Іран пообіцяв помститися США за вбивство генерала Солеймані. США ж застерегли про можливі серйозні наслідки такого кроку для Ірану.