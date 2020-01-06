У світі реагують на зростання напруженості між США й Іраном

Політики й діячі всього світу реагують на загострення напруженості між США й Іраном після того, як США знищили ракетним ударом чільного іракського командувача, Тегеран пообіцяв відплату і припинив виконувати нові частини ядерної угоди, а президент США пригрозив новими ударами по Ірану.

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш, як і інші, закликав до стриманості. «Ми живемо в небезпечні часи. Геополітична напруженість – на найвищому рівні за це століття. І ця розбурханість посилюється, – заявив він у штабквартирі ООН у Нью-Йорку.

Ґутерріш також закликав світових лідерів «зупинити ескалацію, дотримуватися максимальної витримки, знову почати діалог, відновити міжнародну співпрацю».

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ на терміновій зустрічі послів країн НАТО в Брюсселі заявив: «Ми згодні з тим, що Іран ніколи не повинен здобути ядерну зброю. Ми поділяємо занепокоєння з приводу ракетних випробувань Ірану. І ми об’єднані в засудженні підтримки Іраном багатьох різних терористичних груп».

«На нашій сьогоднішній зустрічі союзники закликали до стриманості й деескалації. В новому конфлікті ніхто не зацікавлений. Тож Іран має утриматися від нового насильства і провокацій», – наголосив він.

Так само президент США Дональд Трамп повернувся до теми відносин із Іраном, написавши у твітері великими літерами: «Іран ніколи не здобуде ядерної зброї!» – реагуючи на зроблену раніше заяву Тегерана, що там вчергове скоротять обсяг виконання ядерної угоди 2015 року, відмовившись від усіх встановлених нею обмежень на ядерні розробки.

Верховний представник Європейського союзу з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель висловив «глибокий жаль» із приводу того оголошення Ірану. Як написав він у твітері, виконання ядерної угоди всіма сторонами «зараз як ніколи раніше важливе для регіональної стабільності і глобальної безпеки».

Також голова Європейської комісії Урзула фон дер Лаєн заявила, що ЄС «глибоко занепокоєний» заявою Ірану. «Із європейського погляду важливо, щоб Іран повернувся до виконання ядерної угоди. Ми маємо переконати Іран, що це також у його власних інтересах», – заявила вона.

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу мають зібратися на термінову зустріч у Брюсселі 10 січня, щоб обговорити становище на Близькому Сході.

Натомість в Ірані президент Хасан Роугані попередив Дональда Трампа, щоб той «ніколи не погрожував іранській державі».

У Тегерані цього дня, 6 січня, керівництво Ірану і сотні тисяч людей прощалися з убитим генералом. Молитву над його тілом прочитав сам верховний керівник Ірану аятола Алі Хаменеї, президент Хасан Роугані плакав над його труною, всю церемонію транслювало державне телебачення.

Іранський генерал, командувач сил спецоперацій «Кудс» Корпусу вартових Ісламської революції 62-річний Касем Солеймані загинув 3 січня внаслідок авіаудару США в столиці Іраку Багдаді. Пентагон заявив, що президент США Дональд Трамп затвердив авіаудар зранку 2 січня. Сили «Кудс» (як і весь Корпус вартових) визнані у США терористичною організацією. Іран пообіцяв помститися США за вбивство генерала Солеймані.