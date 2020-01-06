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06 січня 2020, Київ 10:01
Новини | Міжнародні

Новий очільник сил «Кудс» обіцяє помститися за вбивство Солеймані

Солеймані вбили в ніч на 3 січня

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Іранський генерал, який очолив сили «Кудс» після вбивства Касема Солеймані, пообіцяв помститися.

«Бог Всесильний пообіцяв помститися, і Бог є головним месником. Звичайно, заходи будуть вжиті», – сказав Ісмаїл Каані в інтерв’ю іранському державному телебаченню.

3 січня іранський генерал, командувач силами «Кудс» 62-річний Касем Солеймані загинув внаслідок авіаудару США в столиці Іраку Багдаді. За даними ЗМІ, вогонь був відкритий з дрона. Пентагон заявив, що авіаудар затвердив президент США Дональд Трамп.

В Іраку прощаються із генералом Солеймані
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В Іраку прощаються із генералом Солеймані

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