В Держдепі США розчаровані рішенням Іраку щодо виведення військ, Трамп погрожує санкціями

Сполучені Штати розчаровані рішенням Іраку закликати до виведення іноземних військ зі своєї території. Про це йдеться в заяві речниці Державного департаменту Морґан Ортаґус 5 січня.

Вона зазначила, що Вашингтон чекає на роз’яснення від іракської сторони щодо ухваленої парламентом Іраку резолюції.

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«Поки ми чекаємо подальших роз’яснень щодо правового характеру та наслідків сьогоднішньої резолюції, ми наполегливо закликаємо лідерів Іраку ще раз зважити важливість економічних та безпекових взаємин між нашими країнами та тривалого існування Глобальної коаліції з протидії «ІДІЛ», – зазначила Ортаґус, маючи на увазі екстремістське угруповання «Ісламська держава».

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські війська не залишать Ірак, доки Багдад не розрахується за військову базу, побудовану коштом Сполучених Штатів.

«Ми витратили чимало грошей в Іраку. У нас там неймовірна військово-повітряна база. Її будівництво коштувало мільярди доларів», – заявив він журналістам на борту свого літака 5 січня.

Він також погрожує Іраку «небаченими раніше» санкціями, якщо уряд крахни попросить американських військових залишити її територію.

Парламент Іраку 5 січня ухвалив резолюцію із закликом до виведення всіх іноземних військ із території країни. Це стало реакцією на вбивство іранського генерала Касема Солеймані в аеропорту Багдада 3 січня.

В Іраку наразі перебуває близько 5 тисяч американських військових, переважно на позиціях радників.

Іранський генерал, командувач силами «Кудс» 62-річний Касем Солеймані загинув внаслідок авіаудару США в столиці Іраку Багдаді. За даними ЗМІ, вогонь був відкритий з дрона.

Іран пообіцяв помститися США за вбивство генерала Солеймані.