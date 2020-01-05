Вбивство Солеймані – важливіше, ніж вбивство Осами бін Ладена, – екс-директор ЦРУ

Протягом минулих місяців Тегеран проводив різкі дії, включаючи збиття військового американського дрона, спустошливий напад на нафтову інфраструктуру Саудівської Аравії, та інше. Відповідь США на ці дії була стриманою, але спецоперація, проведена цього тижня, в результаті якої загинув іранський генерал Касем Солеймані, стала потужним сигналом для режиму, що США не будуть терпіти подальші провокації.

Про це сказав колишній командувач силами США в Іраку та Афганістані та колишній директор ЦРУ, генерал у відставці Девід Петреус в інтерв’ю Foreign Policy.

Петреус назвав вбивство Солеймані важливішим, ніж вбивство голови терористичної організації Аль-Каєда Осами бін Ладена, або голови так званої Ісламської держави Абу Бакра Аль-Багдаді.

«Солеймані був творцем і оперативним командувачем спроб Ірану встановити контроль над так званим шиїтським рухом, що присутній в Ірану, Іраку, Сирії та на півдні Лівану, – говоріть Петреус. – Він відповідальний за надання вибухівки, ракет, зброї та боєприпасів, якими вбили більше 600 американських військових і ще більше з нашої коаліції та партнерів в Іраку і багатьох країнах, таких як Сирія. Тому його смерть – дуже важлива».

Петреус не очікує потужної відповіді від Ірану на вбивство Солеймані, підкреслюючи, що іранський режим вже не має тієї підтримки серед населення, якою він користувався під час війни Ірану та Іраку десятки років тому. Іранський режим вбив сотні, якщо не тисячі іранців, які вийшли на протести проти економічних проблем і тепер побоюється, що різкі воєнні дії можуть призвести до падіння режиму, вважає військовий.

Тепер дипломати США могли б повідомити Ірану, що у разі ескалації наступним кроком будуть удари про нафтовій інфраструктурі та силам Ірану всередині країни, розмірковує генерал. Це відкриває можливості для нової ядерної угоди стосовно Ірану, вважає він.

Петреус також не думає, що Ірак розпочне виведення американських військ зі своєї території, адже загроза від ІДІЛ всередині країни залишається значною.