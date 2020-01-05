Білий дім формально сповістив Конгрес про вбивство Солеймані, демократи обурені

Білий дім надіслав формальне сповіщення Конгресу щодо атаки безпілотника 3 січня за наказом президента США Дональда Трампа, який призвів до загибелі іранського генерала Касема Солеймані в Іраку.

Сповіщення надіслали 4 січня на виконання закону «Про військові повноваження» від 1973 року. Цей документ вимагає від президентської адміністрації повідомляти Конгрес протягом 48 годин про залучення збройних сил до військових дій або запланованих у майбутньому дій.

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Білий дім не коментував зміст сповіщення, його подробиці засекречені. Наразі невідомо, чи відредагована версія з’явиться в публічному доступі.

Низка конгресменів-демократів різко розкритикували Трампа за те, що він не отримав попередньої згоди Конгресу на цю атаку. Вони висловлюють занепокоєння тим, що дії президента можуть призвести до війни з Іраном.

Від адміністрації Трампа очікують пояснень, за яких обставин і на яких підставах було здійснено напад і яку тривалість мала запланована військова місія.

Сенатор Берні Сандерс 4 січня закликав Конгрес діяти, аби стримати Трампа від «втягнення нашої країни у ще одну безкінечну війну». Сандерс поміж інших змагається за те, щоб представляти Демократичну партію на президентських виборах 2020 року.

Трамп, своєю чергою, заявив, що наказав здійснити напад, аби «припинити війну» та що Солеймані займався плануванням «неуникненних та зловісних» нападів на об’єкти інтересу та союзників США.

Іранський генерал, командувач силами «Кудс» 62-річний Касем Солеймані загинув внаслідок авіаудару США в столиці Іраку Багдаді. За даними ЗМІ, вогонь був відкритий з дрона.

Пентагон заявив, що президент США Дональд Трамп затвердив авіаудар зранку 2 січня.

Іран пообіцяв помститися США за вбивство генерала Солеймані.