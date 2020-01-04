Коаліція заявила про непричетність до авіаудару поблизу Багдаду

Іракські чиновники 4 січня заявили про авіаудар поблизу Багдаду, в результаті якого загинули щонайменше п’ятеро людей.

Зазначається, що удар було завдано по автоколоні іракського воєнізованого угруповання «Хашд аш-Шаабі» незадовго після атаки безпілотника, в результаті якої було вбито іранського генерала Гасема Солеймані.

На іракському державному телебаченні стверджували, що авіаудари наносили військові США.

Прем’єр-міністр Іраку заявив, що в комвої знаходилися медики, але пізніше лідер «Сил народної мобілізації» Іраку спростував цю інформацію, повідомляє «Голос Америки».

Пізніше іракські військові заперечили інформацію про авіаудар, який нібито було нанесено на північ від Багдаду.

Речник очолюваної США коаліції повідомив, що коаліція не проводила авіаційних атак в зазначеному районі протягом останніх днів.

Іранський генерал, командувач силами «Кудс» Гасем Солеймані загинув внаслідок авіаудару США в столиці Іраку Багдаді. Американські та іранські посадовці підтвердили смерть одного з найбільш впливових посадовців Ірану внаслідок удару по двох автомобілях в міжнародному аеропорту Багдада в ніч на 3 січня.

Пентагон заявив, що президент США Дональд Трамп затвердив авіаудар зранку 2 січня.