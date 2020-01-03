Іранський генерал загинув унаслідок авіаудару США в Іраку

Іранський генерал, командувач силами «Кудс» Касем Сулеймані загинув внаслідок авіаудару США в столиці Іраку Багдаді. За даними ЗМІ, вогонь був відкритий з дрону.

Американські та іранські посадовці підтвердили смерть одного з найбільш впливових посадовців Ірану внаслідок удару по двох автомобілях в міжнародному аеропорту Багдада в ніч на 3 січня.

Пентагон заявив, що президент США Дональд Трамп затвердив авіаудар зранку 2 січня.

«За дорученням президента військові США здійснили важливу оборонну дію для захисту американських сил за кордоном, вбивши Касема Сулеймані, голову сил «Кудс» Корпусу вартових Ісламської революції, якого США вважають іноземною терористичною організацією», – заявили в Міністерстві оборони США.

У відомстві наголосили, що Сулеймані в останні місяці організував низку нападів, зокрема на посольство США в Багдаді цього тижня: 31 грудня сили безпеки застосували сльозогінний газ та шумові гранати, щоб розігнати протестувальників, які штурмували диппредставництво на знак протесту проти американських авіаударів.

Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї уже виступив із погрозами «суворого переслідування» «злочинців», які вбили Сулеймані. У країні оголосили три дні жалоби.

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф назвав інцидент «актом міжнародного тероризму».