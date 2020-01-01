Ірак: проіранські ополченці закликали прихильників розійтися з-під посольства США

В Іраці проіранське переважно шиїтське ополчення закликало своїх прихильників розійтися з-під посольства США в Багдаді, яке напередодні зазнало їхнього нападу. Як мовиться в зверненні «Сил народної мобілізації» до прихильників, оприлюдненому у відповідь на заклик уряду країни, «ваш сигнал отриманий».

Раніше 1 січня американські війська, які охороняють комплекс посольських будівель, вдалися до подразливого газу, щоб відігнати десятки демонстрантів, які провели під посольством усю ніч.

31 грудня тисячі людей із прапорами підтримуваного Іраном іракського екстремістського угруповання «Катаїб Хезболла», які зібралися біля посольства США в Іраці, штурмували комплекс посольських будівель, охорона й іракські силовики відповіли подразливим газом і шумовими гранатами, щоб розігнати юрбу. За повідомленнями, потерпіли 12 бойовиків. Офіційний Іран заперечив свою причетність до нападу.

Екстремісти й їхні прихильники протестували біля посольства США в Багдаді проти повітряних ударів США в Іраці й Сирії 29 грудня, що були спрямовані проти баз угруповання «Катаїб Хезболла» в цих країнах і призвели до ліквідації принаймні 25 бойовиків.

«Катаїб Хезболла» («Бригади партії Аллаха») є одним із угруповань, що ввійшли до складу «Сил народної мобілізації» («Аль-Хашд аш-шаабі») – ополчення, що було створене за підтримки уряду Іраку 2014 року для боротьби проти угруповання «Ісламська держава». Воно також бере участь у нинішній війні в Сирії на боці влади президента Башара аль-Асада.