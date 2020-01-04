Тисячі жителів Іраку прощаються з іранським генералом Солеймані

У Багдаді проходить церемонія прощання з загиблим іранським генералом Гасемом Солеймані.

На вулиці вийшли тисячі людей, які несли портрети Солеймані, прапори Іраку і іракських ополченців, лояльних генералові. Під час ходи вони вигукували гасло «Смерть Америці».

Солеймані, убитий напередодні внаслідок спецоперації США, вважався другою за впливовістю фігурою в Тегерані. Разом з ним загинули кілька лідерів шиїтського ополчення Іраку.

У той же час в місті відбулися акції противників іранського генерала, які підтримують дії США. Вони звинувачують Солеймані в організації жорстоких репресій проти опозиції, придушенні мирних протестів і порушенні прав людини.

Пізніше тіло Солеймані відправлять на батьківщину – в Іран, де оголошено триденний траур. Сьогодні в цій країні також відбулися масові акції з засудженням дій США. Мітингувальники побоюються, що спецоперація Вашингтона призведе до посилення напруженості в регіоні і може спровокувати нові конфлікти на Близькому Сході. Вони вимагали від іранської влади помститися за смерть генерала і домогтися виведення американських військ з регіону.

Іранський генерал, командувач силами «Кудс» Гасем Солеймані загинув внаслідок авіаудару США в столиці Іраку Багдаді. Американські та іранські посадовці підтвердили смерть одного з найбільш впливових посадовців Ірану внаслідок удару по двох автомобілях в міжнародному аеропорту Багдада в ніч на 3 січня.

Пентагон заявив, що президент США Дональд Трамп затвердив авіаудар зранку 2 січня.