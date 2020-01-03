США збільшують чисельність військ на Близькому Сході

США надсилають на Близький Схід близько 3 тисяч солдатів зі складу 82-ї повітряно-десантної дивізії. Як повідомляє Reuters із посиланням на Пентагон, це рішення ухвалене як запобіжний захід на тлі численних погроз на адресу США.

Іран пообіцяв помститися США за вбивство генерала Гасема Солеймані, яке сталося вранці 3 січня поблизу аеропорту в столиці Іраку Багдаді незабаром після прибуття очільника підрозділу «Кудс» з Ірану.

Удар був завданий за розпорядженням президента США Дональда Трампа.

Від травня 2019 року США розмістили на Близькому Сході приблизно 14 тисяч військовослужбовців.