В Україні стурбовані ескалацією на Близькому Сході – МЗС

В Україні стурбовані ескалацією ситуації на Близькому Сході після атак на базу операції «Непохитна рішучість» та посольство США в Іраку, а також дій у відповідь Сполучених Штатів у Багдаді. Про це йдеться в поширеному 3 січня коментарі Міністерства закордонних справ України.

«Україна виходить з нагальної необхідності запобігти подальшій ескалації та будь-яким актам помсти, які можуть стати загрозою для стабільності регіону та глобальної безпеки», – вказано в повідомленні.

Іранський генерал, командувач силами «Кудс» Гасем Солеймані загинув внаслідок авіаудару США в столиці Іраку Багдаді. Американські та іранські посадовці підтвердили смерть одного з найбільш впливових посадовців Ірану внаслідок удару по двох автомобілях в міжнародному аеропорту Багдада в ніч на 3 січня.

Пентагон заявив, що президент США Дональд Трамп затвердив авіаудар зранку 2 січня.