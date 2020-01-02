Іран заявляє, що «не боїться війни», після «погрози» Трампа

Іранські військові лідери застерегли Вашингтон від погроз і заявили, що Тегеран не боїться війни.

«Ми не ведемо країну до війни, але ми не боїмося ніякої війни і хочемо закликати Америку коректно розмовляти з іранським народом», – заявив голова «Корпусу вартових ісламської революції» генерал Хоссейн Саламі, коментуючи слова президента США Дональда Трампа про те, що Тегеран відповість за антиамериканські протести в Іраку.

«Ми маємо сили зламати їх кілька разів і не хвилюємося», – сказав він у промові в південно-західному місті Ахваз.

Тим часом, начальник армії генерал-майор Абдолрахім Мусаві заявив, що іранські збройні сили готові протистояти «ворогові».

«Якщо хтось зробить найменшу помилку, вони рішуче відреагують», – заявив Мусаві, повідомляє державний мовник IRIB.

31 грудня тисячі людей із прапорами підтримуваного Іраном іракського екстремістського угруповання «Катаїб Хезболла», які зібралися біля посольства США в Іраку, штурмували комплекс посольських будівель. Охорона й іракські силовики відповіли подразливим газом і шумовими гранатами, щоб розігнати юрбу. За повідомленнями, потерпіли 12 бойовиків. Офіційний Іран заперечив свою причетність до нападу.

Екстремісти й їхні прихильники протестували біля посольства США в Багдаді проти повітряних ударів США в Іраку й Сирії 29 грудня, що були спрямовані проти баз угруповання «Катаїб Хезболла» в цих країнах і призвели до ліквідації принаймні 25 бойовиків.

Напередодні Сполучені Штати Америки вирішили направити на Близький Схід додаткових 750 військовослужбовців негайно, а наступними днями ще збільшити там свій контингент через напад на американське посольство в Іраку.

Президент США Дональд Трамп поклав відповідальність за напад в Іраку, який здійснили бойовики підтримуваного Іраном іракського угруповання, на Тегеран.

Як написав він у твітері, «Іран понесе повну відповідальність за загибель людей чи завдані шкоди на будь-якому з наших об’єктів».

Він також заявив, що Іран «заплатить дуже високу ціну». «Це не попередження, це погроза», – додав президент США.

Але після цих заяв Трамп, виступаючи перед журналістами, наголосив, що не хоче війни з Іраном і не прогнозує її.