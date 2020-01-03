Нетаньягу подякував Трампу за ліквідацію Сулеймані

Голова уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньягу подякував президенту США Дональду Трампу за ліквідацію ВПС США у Багдаді іранського генерала Касема Сулеймані. Про це повідомляє Times of Israel.

Нетаньягу також висловив підтримку США у «боротьбі за безпеку, мир та самозахист».

За словами Нетаньягу, Сулеймані відповідальний за смерть невинних американців та багатьох інших, і він планував подальші напади.

Іранський генерал, командувач силами «Кудс» Гасем Солеймані загинув внаслідок авіаудару США в столиці Іраку Багдаді. Американські та іранські посадовці підтвердили смерть одного з найбільш впливових посадовців Ірану внаслідок удару по двох автомобілях в міжнародному аеропорту Багдада в ніч на 3 січня.

Пентагон заявив, що президент США Дональд Трамп затвердив авіаудар зранку 2 січня.