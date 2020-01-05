Пелосі розкритикувала сповіщення Трампа щодо вбивства Солеймані

Голова Палати представників та представниця Демократичної партії Ненсі Пелосі прокоментувала формальне сповіщення Білого дому щодо авіаудару, який призвів до загибелі іранського генерала Касема Солеймані.

За словами політикині, текст повідомлення «викликає більше питань, ніж дає відповідей».

«Цей документ викликає серйозні та невідкладні питання щодо вибору часу, способу та підґрунтя для рішення адміністрації (Трампа – ред.) вдатися до ворожих дій проти Ірану», – йдеться в заяві Пелосі.

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Вона також звернула увагу на те, що документ вирішили засекретити, назвавши його «незвичним».

«Це вельми незвичне рішення – позначити цей документ як секретний у всій його повноті – лише поглиблює наші численні побоювання та передбачає, що Конгрес та американський народ мають лишитися в невіданні щодо нашої національної безпеки», – заявила вона.​

Трамп, своєю чергою, заявив, що наказав здійснити напад, аби «припинити війну» та що Солеймані займався плануванням «неуникненних та зловісних» нападів на об’єкти інтересу та союзників США.

4 січня стало відомо, що Білий дім надіслав Конгресу формальне сповіщення щодо авіаційного удару, який призвів до загибелі іранського генерала Касема Солеймані.

Іранський генерал, командувач силами «Кудс» 62-річний Касем Солеймані загинув внаслідок авіаудару США в столиці Іраку Багдаді. За даними ЗМІ, вогонь був відкритий з дрона.

Пентагон заявив, що президент США Дональд Трамп затвердив авіаудар зранку 2 січня.

Іран пообіцяв помститися США за вбивство генерала Солеймані.