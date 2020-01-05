Британія забезпечить супровід своїм кораблям в Ормузькій протоці через зростання напруги в регіоні

Кораблі під прапором Великої Британії будуть супроводжуватися її ж військовими судами під час перетину Ормузької протоки – таку заяву зробив 4 січня міністр оборони Об’єднаного королівства Бен Воллес.

Повідомлення Воллеса пролунало після загибелі іранського генерала Касема Солеймані внаслідок авіаудару Сполучених Штатів.

«Уряд вдасться до всіх необхідних кроків, аби захистити наші кораблі та громадян в цей час», – заявив міністр оборони.

Воллес додав, що спілкувався з міністром оборони США Марком Еспером та закликав всі сторони до стриманості. Водночас він виступив на захист рішення Вашингтону завдати удару по очільнику іранських сил «Кудс», які США внесли до переліку терористичних організацій.

«Згідно з міжнародним правом, Сполучені Штати мають право захищатися від тих, хто становить безпосередню загрозу їхнім громадянам», – стверджує британський урядовець.

Тим часом прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон не прокоментував вбивство Солеймані. За повідомленнями ЗМІ, Джонсон наразі відпочиває на Карибських островах.

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В 2019 році Велика Британія вже вдавалася до військового супроводу своїх кораблів, коли іранські військові захопили танкер Stena Impero під британським прапором в Ормузькій протоці.

Іранський генерал, командувач силами «Кудс» 62-річний Касем Солеймані загинув внаслідок авіаудару США в столиці Іраку Багдаді. За даними ЗМІ, вогонь був відкритий з дрона.

Пентагон заявив, що президент США Дональд Трамп затвердив авіаудар зранку 2 січня.

Іран пообіцяв помститися США за вбивство генерала Солеймані.