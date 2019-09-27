Власник Stena Impero підтвердив, що танкер вийшов з іранського порту після 2 місяців арешту

Власник нафтового танкера Stena Impero, який ходить під прапорами Британії, підтвердив, що корабель вийшов з іранського порту у Бандар-Аббасі після двох місяців арешту.

«Stena Impero і його екіпаж звільнені», – заявив керівник шведської компанії-власниці танкера Stena Bulk Ерік Хенелл.

Він зазначив, що судно наразі перебуває на шляху до порту в Дубаї (Об’єднані Арабські Емірати).

27 вересня на сервісах, які відслідковують рух кораблів, з’явилася інформація, що Stena Impero вийшов з іранських вод.

4 липня влада Гібралтару затримала іранський танкер, вважаючи, що він везе нафту на завод в Сирію в порушення міжнародних санкцій. Через два тижні Корпус вартових ісламської революції затримав в Ормузькій протоці британський танкер Stena Impero, звинувативши його екіпаж в порушенні правил міжнародного судноплавства.

15 серпня влада Гібралтару офіційно повідомила, що танкер вільний. За словами урядовців, Іран зобов’язався не вивантажувати в Сирії нафту з танкера. Через кілька днів корабель залишив Гібралтар.