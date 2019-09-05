Сім членів екіпажу затриманого танкера Stena Impero залишили Іран

Сім членів екіпажу затриманого британського нафтового танкера Stena Impero залишили Іран і зараз «прямують до безпечної локації».

Загалом на борту танкера були 23 члени екіпажу різних національностей. Серед них – індійці, росіяни, латвійці й філіппінці.

4 вересня МЗС Ірану повідомило, що звільнило сімох індійців та росіян, які перебували на затриманому танкері. За даними відомства, цих людей обрав капітан корабля.

4 липня влада Гібралтару затримала іранський танкер, вважаючи, що він везе нафту на завод в Сирію в порушення міжнародних санкцій. Через два тижні Корпус вартових ісламської революції затримав в Ормузькій протоці британський танкер Stena Impero, звинувативши його екіпаж в порушенні правил міжнародного судноплавства.

15 серпня влада Гібралтару офіційно повідомила, що танкер вільний. За словами урядовців, Іран зобов’язався не вивантажувати в Сирії нафту з танкера. Через кілька днів корабель залишив Гібралтар.